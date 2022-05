Caccia ad un posto nei playoff: Vuelle a Napoli con mille soluzioni possibili

NAPOLI - Calma e attenzione: potrebbe non essere sufficiente viincere a Napoli come il tragaurdo potrebbe anche centrasto in caso di sconfitt stasera contro i campani. Questolo scenario per la Carpegna Prosciutto che questa sera a Napoli alle 20:45 affronterà la GeVi già salva e quindi senza particolari motivazioni. Come detto, la Vuelle dovrà però dare uno sguardo anche a quello che succederà sui campi di Reggio Emilia e Trieste, visto che in caso di arrivo a quota 28 assieme a Unahotels e Allianz i biancorossi sarebbero fuori dalle magnifiche otto, mentre in tutti gli altri casi sarebbero dentro.

