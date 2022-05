Primo assalto allo scudetto: la Lube cerca un altro exploit a Perugia

PERUGIA - Per farla diventare una domenica speciale. Per farla diventare una domenica lunga e piena di gioia. Primo match ball per il titolo tricolore, sarebbe il terzo di fila, settimo nella storia per i campioni d’Italia della Cucine Lube impegnati questo pomeriggio dalle 18 in gara tre della finale scudetto a Perugia. La squadra di coach Blengini è avanti nella serie per 2-0 e quindi dovrà conquistare un'altra partita per riconfermarsi ai vertici della pallavolo italiana: sofferta ma fondamentale la vittoria in gara-1 in Umbria, il 2-0 è maturato grazie ad un secco 3-0 nel catino di Civitanova. E oggi la grande chance per chiudere il discorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA