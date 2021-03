Perugia-Samb 1-1: il figlio d'arte Lombardo risponde a Murano, Montero ha ritrovato Botta

PERUGIA - Prova a riemergere la Samb, di scena al Renato Curi a partire dalle 17.30, nell’anticipo del turno infrasettimanale della 28ª giornata del girone B di Serie C. Il risultato per ora è di 1-1 dopo che gli umbri sono andati in vantaggio al 30’ del primo tempo con un gol di Murano, a cui ha replicato subito dopo il figlio d'arte Lombardo. Samb che deve fare a meno dello squalificato Nobile: tra i pali ecco il giovane Fusco. Cambi in difesa ed a centrocampo per mister Montero, che mette a riposo D’Ambrosio e Biondi rilancia Cristini ed Enrici, che con Di Pasquale formeranno il terzetto difensivo. A centrocampo non ci saranno D’Angelo e Trillò, al loro posto dentro Lombardo e Liporace. Torna Botta dalla squalifica: l’argentino farà coppia d’attacco col solito Lescano, essendo Padovan indisponbile.

Queste le scelte dei due tecnici, comprensive di tutti i sostituti.

PERUGIA (4-3-3): Fulignati, Rosi, Sgarbi, Angella, Favalli; Moscati, Sounas, Di Noia; Elia, Murano, Falzerano. A disposizione: Minelli, Sgarbi, Monaco, Burrai, Melchiorri, Crialese, Minesso, Vanbaleghem, Bianchimano, Cancellotti, Kouan, Vano. All. Caserta.

SAMB (3-5-2): Fusco, Cristini, Enrici, Di Pasquale; Fazzi, Rossi, Lombardo, Angiulli, Liporace; Lescano, Botta. A disposizione: Laborda, Biondi, Trillò, D’Ambrosio, Chacòn, Lopez, Babic, D’Angelo, Serafino, Scruigli, De Goicoechea, De Ciancio. All. Montero

SERIE C girone B 28ª giornata

Perugia-Samb 1-1 (30' Murano, 33' Lombardo)

Arezzo-Mantova mercoledì ore 15

Fermana-Cesena ore 15

Legnago Salus-Carpi ore 15

Vis Pesaro-FeralpiSalò ore 15

Modena-Imolese ore 17.30

Ravenna-Matelica ore 17.30

Sudtirol-Fano ore 17.30

Triestina-Gubbio ore 17.30

Virtus Verona-Padova ore 20.30

CLASSIFICA

Padova 55

Perugia 52

Sudtirol 52

Modena 50

Triestina 44

FeralpiSalò 42

Cesena 42

Virtus Verona 41

Samb 38

Mantova 37

Matelica 36

Fermana 31

Gubbio 31

Carpi 30

Imolese 25

Fano 25

Vis Pesaro 24

Legnago Salus 22

Ravenna 20

Arezzo 16

PROSSIMO TURNO 29ª giornata

Imolese-Triestina domenica 7 ore 12.30

Samb-Arezzo ore 12.30

Fano-Fermana ore 15

Matelica-Legnago Salus ore 15

Cesena-Vis Pesaro ore 16

FeralpiSalò-Virtus Verona ore 17.30

Gubbio-Ravenna ore 17.30

Padova-Perugia ore 17.30

Carpi-Modena ore 20.30

Mantova-Sudtirol lunedì 8 ore 21

