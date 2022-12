Migliaia di persone per l'ultimo saluto a Mihajlovic. Mancini commosso: «Io e Sinisa, una vita insieme»

ROMA- Si sono riuniti in tantissimi. Migliaia di persone hanno voluto dare oggi l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic presenziando ai funerali che si sono celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra a Roma celebrati dall'arcivescovo di Bologna il cardinale Zuppi.

La commozione di Roberto Mancini

Presenti tanti volti dello sport e del calcio italiano tra cui, naturalmente, l'amico Roberto Mancini. Il Ct jesino (che ha portato il feretro in spalla insieme ad ex compagni come Dejan Stankovic e Attilio Lombardo), visibilmente commosso, ha pronunciato poche parole ma cariche di significato: «Un grande dispiacere. Siamo stati una vita insieme, avevamo un'amicizia fraterna».