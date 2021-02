Pera avverte la Recanatese: «Manca ancora qualcosa per fare il salto di qualità»

RECANATI Cosa succede alla Recanatese? Nuova sconfitta e solo quattro punti conquistati in quattro partite, mentre in vetta alla classifica il Campobasso prova ad allungare. Manuel Pera prova a dire ciò che non va in questo periodo. «Quella subita mercoledì a Notaresco è stata una sconfitta che fa male perché è arrivata contro una delle pretendenti per la vittoria finale - spiega l’attaccante toscano - Perdere fa sempre girare le scatole e ci fa capire che manca qualcosa per fare il salto di qualità. Anche se con il Notaresco un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, tutto ciò ci fa capire che dobbiamo fare qualcosa di più perché nelle ultime quattro uscite abbiamo raccolto molto meno di quanto abbiamo dimostrato. A fine partita sento sempre commenti positivi su di noi, sento dire che siamo una squadra forte e che concediamo pochissimo, ma se non vinciamo allora vuol dire che serve ancora un piccolo passo. Adesso vediamo di ripartire subito da domenica». Di fronte, al Nicola Tubaldi, ci saranno i molisani del Vastogirardi. «Sì, bisogna vincere, ma senza perdere la testa - conclude Pera - Il campionato è lungo e dobbiamo recuperare ancora molte partite rispetto alle altre. Se guardiamo bene con i recuperi solo il Campobasso è davanti a noi e una di queste partite è proprio lo scontro diretto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA