Si gioca la penultima giornata: la Recanatese fa 2-2, Castelfidardo sul 3-0, Tolentino sotto 1-0

ANCONA Penultima giornata del girone F di Serie con un turno di mercoledì. Tutte in campo le cinque marchigiane, mentre venerdì si giocherà l’ultimo recupero che manca, Recanatese-Castelnuovo Vomano, valida per la 30ª giornata, e domenica si giocherà l’ultima giornata di campionato. Sono due le gare iniziate alle 15 e la Recanatese ha pareggiato 2-2 in casa del Vastogirardi rimontando con Liguori nel finale dopo essere andata in vantaggio con Pennacchioni.

-SERIE D girone F 33ª giornata (ore 16)

Campobasso-Fiuggi 1-1 (8’ Fall, 16’ Tenkorang)

Vastogirardi-Recanatese 2-2 (31’ Pennacchioni, 44’ Raucci, 47’ Minchillo, 81’ Liguori)

Castelfidardo-Agnonese 3-0 (9’ Perpepaj, 23’ Braconi, 36’ Cusimano)

Castelnuovo Vomano-Rieti 0-0

Cynthialbalonga-Tolentino 1-0 (25’ Santoni)

Matese-Pineto 1-1 (5’ Galesio, 18’ Minnozzi)

Montegiorgio-Aprilia 0-0

Notaresco-Real Giulianova 1-2 (9’ Barlafante, 14’ Paudice, 43’ Mateus)

Vastese-Porto Sant’Elpidio 1-0 (54’)

CLASSIFICA

Campobasso 72

Notaresco 63

Cynthialbalonga 52

Pineto 52

Matese 52

Castelfidardo 49

Castelnuovo Vomano* 46

Vastese (-1) 45

Montegiorgio 45

Recanatese* 44

Rieti 43

Aprilia 41

Fiuggi 40

Vastogirardi 40

Tolentino 36

Real Giulianova 30

Porto Sant’Elpidio 14

Agnonese 14

* ogni asterisco una partita in meno

Ultimo aggiornamento: 17:10

