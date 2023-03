Pecco Bagnaia lancia la collezione digitale: la vittoria nel Mondiale 2022 va celebrata anche nel Metaverso

Francesco Bagnaia, in arte “Pecco”, entra nel mondo delle collezioni digitali insieme a VR46 Metaverse e ItaliaNFT. Dal 16 marzo sarà disponibile un’edizione limitata di collectible digitali celebrativi della vittoria mondiale, acquistabile dai fan del pilota italiano alla pagina dedicata su ItaliaNFT. I possessori di questi memorabilia digitali riceveranno una serie di benefit reali a loro dedicati: fra questi, la possibilità di incontrare il campione italiano dal vivo, videomessaggi personalizzati, merchandising ufficiale autografato e sconti esclusivi sui prodotti griffati con l’iconico numero 63.





I 6363 pezzi della collezione – preannunciati dallo stesso campione via social – saranno certificati sulla Blockchain mediante non-fungible-token (NFT) e acquistabili sia mediante valuta tradizionale (Fiat), sia attraverso criptovalute. Tutti i collezionabili consentiranno di ricevere un benefit che verrà assegnato in maniera casuale in base a cinque livelli di rarità crescente: Uncommon, Common, Bronze, Silver, Gold.





L’iniziativa nasce come frutto della collaborazione fra due eccellenze italiane in ambito digitale: ItaliaNFT, principale marketplace italiano di progetti Web3, e VR46 Metaverse, società che si occupa dello sviluppo del marchio VR46 in ambito gaming, metaversi ed NFT. A riguardo, Pecco Bagnaia: «Vincere il titolo mondiale è stata un’emozione unica che voglio condividere a 360 gradi con i miei fan. Realizzare un progetto di questo tipo è qualcosa di nuovo per me – prosegue il pilota della VR46 Riders Academy – e sono molto contento di poterlo scoprire con il supporto dei miei tifosi, certo che sarà una nuova occasione per divertirsi insieme».

La collezione



Con la collezione di Pecco Bagnaia, ItaliaNFT si conferma il punto di riferimento per i brand e i contenuti di eccellenza aperti alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie basate sulla Blockchain. In ambito sportivo, la società si è già distinta come piattaforma ufficiale del Giro d’Italia e per l’attività a sostegno della ricerca sul cancro realizzata in collaborazione con DMT e il campione di ciclismo Tadej Pogacar. A supporto del progetto anche il giocatore del Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Florenzi, divenuto socio di ItaliaNFT nel 2022 con l’idea di portare il calcio italiano e i suoi interpreti nella nuova dimensione del Web3.



Achille Minerva e Marco Capria, fondatori di ItaliaNFT, commentano: «Oltre a essere il numero 1 della MotoGP, Pecco Bagnaia è anche un’icona italiana nel mondo che incontra alla perfezione il nostro ideale di eccellenza. La prima collezione digitale non celebra solo il pilota e le sue imprese sportive ma il legame con i suoi fan che, proprio attraverso i collectible, possono avvicinarsi realmente al campione».



Per VR46 Metaverse, realtà italiana parte del gruppo VR46, si tratta del progetto d’esordio insieme al neo-campione del mondo: «L’obiettivo di questa collaborazione con Pecco è di far scoprire alla sua fan base nuovi modi per essere vicini al proprio idolo» afferma Jean Claude Ghinozzi, CEO di VR46 Metaverse.