Paul Pogba positivo al doping: «Tracce di testosterone dopo Udinese-Juventus»

Brutte notizie per la Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba è risultato positivo al doping: nelle sue urine sarebbero state trovate tracce di testosterone. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera la notizia filtra da ambienti calcistici: il test positivo risalirebbe al post gara di Udinese-Juventus, partita del 20 agosto scorso in cui Pogba non era nemmeno entrato in campo. Il francese ha poi giocato contro Bologna ed Empoli.

«Non mi arrendo», aveva detto ad Al Jazeera

«Voglio fargli rimangiare le parole, voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me, ma non mi arrenderò mai». Queste le parole del centrocampista francese della Juventus Paul Pogba ai microfoni di Al Jazeera, in un'intervista emersa poche ore fa, prima della notizia della positività al doping.



Il centrocampista ex Man United ha parlato anche del caso estorsioni di un anno fa, che ha portato alla denuncia del fratello Mathias e di altri tre uomini con l'accusa di tentata estorsione e associazione a delinquere.