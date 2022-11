​Pattinaggio, ai mondiali in Argentina due marchigiani sul podio: Viola Luciani (bronzo) e Alessio Piergigli (argento)

ANCONA - Due giovani marchigiani sul podio dei mondiali di pattinaggio in Argentina: Viola Luciani, 13 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre Alessio Piergigli ha ottenuto una strabiliante medaglia di argento. In terra argentina Viola Luciani ha vinto una medaglia storica per l'Italia nella disciplina del Classic freestyle Slalom categoria junior al Campionato del Mondo di pattinaggio inline che si è svolto a Buenos Aires. L'atleta di Castelfidardo è la più giovane di sempre a gareggiare per l'Italia in una competizione mondiale: ha eseguito un buon programma di gara dovendo cedere solo alla polacca Justyna Teckar e la romena Alexandra Muntean e conquistando uno straordinario terzo posto mondiale.

Viola Luciani, medaglia di bronzo ai mondiali

«Sono davvero soddisfatta di come ha reagito Viola a questa esperienza, ha saputo mantenere la concentrazione nonostante fosse per lei un debutto sulla scena mondiale a 11.000 kilometri da casa», ha sottolineato l'allenatrice Elisa Bacchiocchi. E Viola commenta entusiasticamente questa straordinaria vittoria: «Una grande felicità aver vinto la medaglia di bronzo, questo risultato mi dá ancora maggiore determinazione per la gara di Battle di domenica».



I campionati del mondo si svolgono a Buenos Aires all'interno dei World Skate Games. Domani, domenica, 6 novembre ci sarà la seconda gara per Viola nella specialità di Battle dove Viola è la n. 2 del ranking mondiale e una delle pretendenti al titolo.

Alessio Piergigli strabiliante, ha sfiorato l'oro

Eccezionale risultato per il portacolori della LunA Sports Academy Alessio Piergigli ai Campionati del Mondo di pattinaggio corsa che si stanno svolgendo a Buenos Aires in Argentina. Alessio velocista di punta della Nazionale Italiana ha ottenuto una strabiliante medaglia d'argento nella gara regina della Velocità, i 100mt sprint in corsia. In una finale al cardiopalma vinta dal fuoriclasse spagnolo Jhoan Guzman con il tempo di 10"024, Alessio ha sfiorato il titolo mondiale tagliando il traguardo con il tempo di 10"145, terzo il Messicano Jorge Luis Martinez.

La soddisfazione della società di Senigallia

Grande Soddisfazione ed entusiasmo in tutto lo staff italiano e soprattutto da parte del suo tecnico Luca Bernacchia che si trova anch'egli in Argentina come assistente tecnico della Nazionale; entusiasmo che si è trasmesso in pochissimo tempo anche in casa LunA Sports Academy di Senigallia dove la gara è stata vista in diretta streaming da tutti gli appassionati di questo stupendo sport che è il Pattinaggio Corsa. Tutta la Società con in testa il presidente Roberto Artemalle si è subito congratulata con Alessio ed Il tecnico Luca. «Nei prossimi giorni al ritorno dei due portacolori dall'Argentina siamo sicuri non mancheranno le celebrazioni per festeggiare questo straordinario risultato - si legge in una nota - al termine di una stagione che definire storica per la giovane Società senigalliese potrebbe essere riduttivo».