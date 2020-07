Parma-Napoli, dalle 19.30 La Diretta le probabili formazioni: Gattuso pensa a un ampio turnover

Ultimo aggiornamento: 16:20

Parma e Napoli giocano il match delle 19.30 per la 35esima giornata di campionato. Gli emiliani vengono dall'ennesima delusione di questo periodo, il 2-3 casalingo subito in rimonta per mano della Sampdoria e a 4 partite dalla fine vantano 11 punti di margine sul Lecce terzultimo; vittoria in extremis per i ragazzi di Gennaro Gattuso, che domenica scorsa hanno regolato 2-1 l'Udinese con un gol in pieno recupero, rimanendo così attaccati al Milan a quota 56 punti, 2 in meno rispetto alla Roma.(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. GattusoE' un disastro questa ripresa post coronavirus per il Parma: dopo il pareggio nel recupero col Torino e la larga vittoria di Marassi sul Genoa sono arrivate 6 sconfitte interrotte solo dal 2-2 casalingo nel derby col Bologna; il Napoli invece, nel match di domenica scorsa contro l'Udinese, è tornato a vincere dopo i 2 pareggi di fila con Milan e Bologna.