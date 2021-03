Parma-Inter, la diretta dalle 20.45. Le formazioni ufficiali: c'è Sanchez con Lukaku

L'Inter vuole la fuga. I nerazzurri nel posticipo della 25ª giornata sono di scena al Tardini contro il Parma di D'Aversa: l'obiettivo è salire a più 6 dal Milan, fermato ieri in casa dall'Udinese. Conte sa che adesso la pressione è tutta su di lui e per questo cambia poco della formazione: la novità più importante è quella di Alexis Sanchez al fianco di Lukaku. Il Parma è in enorme difficoltà: è penultimo con 15 punti e non vince una partita addirittura da fine novembre.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-1-2): Sepe; Valenti, Osorio, Bani, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Man. All. D'Aversa

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte

