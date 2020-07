Parma-Atalanta dalle 19,30 la Diretta Le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 13:51

Parma e Atalanta aprono il programma della 37esima giornata di Serie A, la penultima prima della fine di questa travagliata stagione. I ducali vengono dalla vittoria di Brescia, 1-2 il finale, grazie al quale sono saliti a quota 46 in classifica avviandosi così verso la conclusione di un torneo più che positivo; i bergamaschi invece sono reduci dall�1-1 di San Siro con il Milan e cercano la vittoria per continuare a sognare il secondo posto finale, un traguardo storico per la società di Bergamo.(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Giu.Pezzella; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati. Allenatore: D'Aversa.(3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Gomez, D.Zapata. Allenatore Gasperini.