Paris, nuovo show a Bormio. In discesa è ancora lui il re

Dominik Paris bissa il successo di ieri conquistando la vittoria nella discesa libera di Bormio valida per la coppa del mondo maschile di sci. L'azzurro, al suo 18esimo successo in carriera, il sesto sulla Stelvio di cui 5 in discesa, domina la gara chiudendo col tempo di 1'55«37 davanti allo svizzero Feuz Beat, +0»26, terzo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, +0«84. Sulla Stelvio l'azzurro ha conquistato la sua prima vittoria in coppa del mondo nel 2012. Ultimo aggiornamento: 12:54





