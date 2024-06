Roland Garros: Gauff in gran forma, la Cocciaretto si arrende in due set

PARIGI - Esame difficile, no, anzi, difficilissimo. Elisabetta Cocciaretto contro Coco Gauff, numero 3 del ranking mondiale e in gran forma. Cammino sicuro quello della tennista statunitense con la portacolori marchigiana che prova ad allungare il suo già strepitoso cammino al Roland Garros. Ma il primo set non ha storia perchè la Gauff parte subito forte, non sbaglia un colpo e senza particolari problemi si impone per 6-1.

Copione che non cambia neanche nel secondo set anche se nei primi game la Cocciaretto qualche bella giocata la esibisce ma poi la Gauff ritrova le coordinate, impone il suo ritmo e conquista anche il secondo set che comunque non offusca il brillante bilancio della tennista marchigiana,