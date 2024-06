Sinner, falsa partenza: Moutet avanti 4-0 nel primo set

PARIGI - Per proseguire il cammino perfetto, per entrare nel clou dei grandi del Roland Garros. Ecco la sfida con Moutet (n.79 in classifica), quella che vale l'accesso ai quarti di finale con Sinner che ha nel mirino sia il torneo che il primo posto nel ranking mondiale anche se questo dipende molto dai risultati di Djokovic.

Avvio di partita difficile per Jannik che non riesce a trovare le misure esaltando il carattere di Moutet che strappa per due volte il servizio a Sinner portandosi sul 4-0. Come dire quel che non ti saresti mai aspettato...