Nardi, primo esame al Roland Garros: ecco la sfida con Muller

Primo esame per Luca Nardi al Roland Garros con il tennista marchigiano che sfida Alexandre Muller. E' iniziato con sfide subito avvincenti il torneo sulla terra rossa di Parigi con un avversario francese al debutto per Nardi che viene da una serie di risultati non troppo entusiasmanti ma il pesarese sa bene che questa è un'occasione importante per invertire la rotta: tra i due non ci sono precedenti.

NARDI - MULLER

Il primo scorcio di partita è tutt'altro che indimenticabile per Nardi che fatica a trovare il passo giusto con Muller invece più sicuro e più deciso: il francese tiene senza problemi il servizio e compie il break per il 4-1 in suo favore.