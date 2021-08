Assunta Legnante e Ndiaga Dieng sono a Tokyo, tra dieci giorni le prime gare

ANCONA Sono già arrivati a Tokyo Assunta Legnante e Ndiaga Dieng, in vista delle Paralimpiadi che si apriranno ufficialmente martedì 24 agosto per poi dare inizio alle gare il giorno seguente. Il terzo tesserato dell’Anthropos, il fabrianese Giorgio Farroni, nel ciclismo, partirà invece lunedì, essendo le gare di ciclismo più avanti nel programma. Ndiaga Dieng sarà al suo esordio alle Paralimpiadi, ma già conta un ricco palmares di titoli mondiali. Giorgio Farroni è invece un veterano e partecipa per la quinta volta alle Paralimpiadi (2000, 2008, 2012, 2016 le precedenti) e il suo palmarés conta, tra i tanti altri titoli, anche l’argento a Londra 2012 e il bronzo a Pechino 2008. Assunta Legnante, infine, è alla sua terza Paralimpiade (2012, 2016 le precedenti) e il suo palmarés conta, tra i tanti altri titoli, anche i due ori di Londra 2012 e Rio 2016.

Queste le date delle gare dei tesserati Anthropos: Dieng: 400 metri semifinale il 30 agosto ed eventuale finale il 31 agosto, 1500 metri il 3 settembre. Farroni: gara a cronometro il 31 agosto, gara in linea il 2 settembre. Legnante: lancio del disco il 31 agosto, getto del peso il 3 settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA