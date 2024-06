ANCONA Una giornata paradossale. Surreale. Mai vista nel lungo e infinito album dei drammi vissuti dall’Ancona calcistica. Mentre negli uffici del primo piano della sede di via Schiavoni si prendeva atto dell’incredibile flop-iscrizione per il Cavaliere armato, due porte più a destra il tecnico Roberto Boscaglia incontrava i tecnici del settore giovanile. Un pomeriggio teatrale. Bastava osservare i volti di allenatori, istruttori e collaboratori di un vivaio impeccabile nei risultati ottenuti in campo e fuori. Sbigottiti, frastornati. Senza parole.

L'assurdo pomeriggio

Frasi di circostanza a cui, probabilmente, non credevano neanche i diretti interessati. Roberta Nocelli, Alberto Virgili (direttore del settore giovanile), Luca Gentili (preparatore dei portieri) e lo stesso Boscaglia. Il Sergente di Gela, l’uomo della salvezza diretta in cinque giornate, sarebbe stato pronto a mettere nero su bianco al prolungamento del contratto per le prossime due stagioni. A riabbracciare come direttore sportivo il compagno fraterno Christian Argurio, in arrivo dal Novara (aveva ormai superato il concorrente Moreno Zocchi). Nulla di tutto questo. Sfilano i ragazzi della Primavera che, nell’ultimo weekend, hanno ricevuto la Coppa per la vittoria nel campionato di propria competenza con la doppia finale contro il Catania. La fotografia più fedele è stampata sul volto di Lorenzo Bilò, tecnico anconetano doc dell’Under 17 nazionale che domenica - in teoria - dovrebbe giocarsi il ritorno dei quarti per l’accesso alla Final Four Scudetto. Che si giocherà proprio nelle Marche, tra le tante altre cose. Mezzora, poi tutti liberi. Gli sguardi, discussioni. Cosa sarà del domani. Un incubo tornato in maniera prepotente dopo la fine dell’Anconitana proprio di questi periodi, nel 2021. Tanto della prima squadra quanto della cantera. In serata Boscaglia sale nella sua macchina e va via. Guadagnando l’uscita a fatica. Ha il viso tiratissimo. Stavolta non si può girare verso la panchina e scegliere il cambio giusto. Nemmeno dire a Spagnoli di giocare più vicino all’area di rigore o al portiere Perucchini di tenere alta la difesa per non farsi schiacciare. Ora il nemico è in casa. Perché l’Ancona è stata tradita dal fuoco amico, sul filo di lana. Un saluto distratto ai presenti. Per quella che forse, anche se nessuno lo ha pensato, potrebbe essere la sua ultima volta in biancorosso. Che disastro.