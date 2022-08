Giorgio Farroni infinito, il fabrianese in Canada vince la Coppa del Mondo

QUEBEC CITY Il fabrianese Giorgio Farroni, 47 anni, si è confermato ‘il re’ in Coppa del Mondo di Paraciclismo, Giorgio Stacchiotti dimostra di essere competitivo ad altissimi livelli. Si è conclusa l’ultima prova di di Paracycling in Canada, a Québec City. Tra gli azzurri convocati dal CT Rino De Candido c’erano anche i due portacolori dell’Antrhopos di Civitanova Marche.

Farroni leader della classifica

Giorgio Farroni, categoria MT1, giungeva a questa tappa da leader della classifica di Coppa del Mondo e già nella prova a cronometro di giovedì aveva messo le cose in chiaro imponendosi con 49”98 di vantaggio sul canadese Clement e 1’34”08 sullo spagnolo Garcia Abella che andavano a completare il podio. Sabato, nella prova su strada, Giorgio ha fatto di nuovo valere la sua classe vincendo la prova, contro gli stessi avversari sul podio, e centrando la vittoria finale in Coppa del Mondo. Dopo l’argento di Tokyo, Giorgio pare inarrestabile in questo 2022 in cui ha già messo in bacheca il doppio titolo europeo nel maggio scorso, ora la Coppa del Mondo, e punta dritto al prossimo obiettivo, il mondiale che si terrà sempre in Canada, a Baie Comeau, e lo vedrà in gara l’11 e 13 luglio prossimi.

Stefano Stacchiotti, invece, appartenente alla categoria MT2, ha ottenuto dei buoni piazzamenti con un 9° ed un 11° posto finali nelle prove crono e su strada, ma per lui è il primo anno a livello internazionale.