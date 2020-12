Papu Gomez, rabbia contro Staffelli: gli tira addosso il Tapiro d'oro

Non è sicuramente un momento facile per il Papu Gomez. Escluso da Gasperini dai convocati per la partita con la Roma e a un passo dall'addio all'Atalanta, il trequartista argentino ha preso malissimo la visita a Zingonia di "Striscia la Notizia" e dell'inviato Valerio Staffelli, arrivato a Bergamo per consegnargli il Tapiro d'oro.

Il Papu - le immagini andranno in onda stasera su Canale 5 - ha inizialmente eluso le domande ed evitato le telecamere sprintando con la sua auto fino a un parcheggio nei pressi del centro sportivo della squadra nerazzurra. Poi Staffelli, che intanto era stato allontanato da alcuni tesserati dell'Atalanta tra cui Zapata e Gosens, ha lasciato il "premio" sulla macchina dell'argentino. Gomez a quel punto in un momento di rabbia l'ha scagliato contro l'inviato. A farne le spese fortunatamente è stato solo il Tapiro, che si è rotto in mille pezzi.

Gomez ieri è rimasto a guardare da casa la vittoria dell'Atalanta contro la Roma. E nel post gara di lui ha parlato anche Gasperini: «Quando si arrabbia un allenatore succede una cosa, quando si arrabbia un presidente è più difficile... (facendo riferimento alla linea dura imposta da Percassi, ndc). Non rispondo più a queste domande, è una cosa che risolverà la società. Con una vittoria così, tirate fuori ancora questa storia, siete un po' pesanti. Questi ragazzi meritano che si parli della loro prestazione. Con un secondo tempo di questo livello, è giusto così».

