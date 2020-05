Paoli, la Vis e la possibile ripartenza: «Spero prevalga il buonsenso»

PESARO - Lorenzo Paoli, capitano della Vis Pesaro, è intervenuto ai microfoni di SoloVisPesaro riguardo a una ripartenza del campionato e del suo futuro. «Il maggior numero delle società non vuole la ripresa, spero prevalga il buonsenso. Forse si giocheranno i playoff, così per decidere la quarta promossa, e direi blocco delle retrocessioni. Ci sono troppe problematiche e vincoli, è difficile prolungare i prestiti, allungare la stagione e posticipare l’inizio della prossima. Per Serie A e B è invece doveroso. Permanenza? Non ho notizie in questo senso. Prima bisogna mettere il punto su questa stagione in modo poi da riuscire a programmare quella che verrà. Le cose sono ancora in stand-by. Ancora c’è tempo, non ci sono verdetti, presumo che per la prossima ci sia più tempo per prepararla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA