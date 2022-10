Prima sconfitta per l'Italia ai Mondiali: il Brasile vince 17-15 al tie break

ROTTERDAM - Prima battuta d'arresto. L'Italia è stata battuta 3-2 dal Brasile in un match valido per la prima giornata della seconda fase dei Mondiali di pallavolo femminile, disputato a Rotterdam. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, reduci da cinque vittorie consecutive nel torneo, hanno subito la prima sconfitta con la

nazionale verdeoro, che si è imposta col punteggio di 25-20, 22-25, 22-25, 25-21, 17-15.

Due punti soltanto, dopo quattro set, un tie break e oltre due ore e mezzo di gioco, dividono la squadra vincitrice da quella sconfitta, che per la prima volta, ai Mondiali di pallavolo femminile 2022, è l'Italia di Davide Mazzanti. A interrompere a quota cinque la striscia vincente delle azzurre, nella prima partita della seconda fase del torneo

iridato, è il Brasile, che si impone 3-2 (25-20, 22-25, 22-25, 25-21, 17-15). Egonu e compagne restano in testa al gruppo E con 16 punti ma non possono distrarsi perchè domani affronteranno una rivale insidiosa, il Giappone che a sua volta ha subito fin qui una sola sconfitta.