Quarta vittoria consecutiva per la Lube Civitanova: Milano decimata e travolta (3-0)

CIVITANOVA - La striscia positiva si allunga. Ecco la quarta vittoria consecutiva in campionato per la Lube che grazie a questo sucesso ha acquisito la sicurezza di presentarsi da testa di serie ai quarti di finale dei play off.

Partita senza storia: nell’anticipo della decima giornata del girone di ritorno della regular season la Lube Civitanova ha piegato all’Eurosuole Forum 3-0 (25-22, 25-15, 25-12 questi i parziali) un’Allianz Milano in forte emergenza per le assenze legate al cluster di Covid che ha bersagliato negli ultimi giorni la squadra.