Gara-3 della finale scudetto: la Lube a Trento con l'obiettivo sorpasso ma è sotto di due set

TRENTO - Gara-tre, incrocio fondamentale nella sfida che vale il tricolore. Fattore campo rispettato nelle prime due partite con Trento che ha vinto (3-1) gara-1 e la Lube che ha risposto imponendosi in gara-2 (3-2 il finale) nel match disputato nel bollente palasport di Civitanova. E oggi a Trento (il via alle 18) la squadra di Blengini proverà a spezzare questa serie per portarsi in vantaggio anche perchè Zaytsev e compagni hanno visto che in una sfida all'insegna del grande equilibrio con un pizzico in più di lucidità e attenzione niente è impossibile.

Le date di Gara 4 e Gara 5

Intanto la Lube ha annunciato le nuove date di Gara 4 e Gara 5 delle Finali Scudetto, fissate in seguito ai recenti accordi della Lega Volley con FIVB, CEV e FIPAV.

Gara 4 Finali – Play Off SuperLega Credem Banca



Venerdì 12 maggio 2023, ore 20.30: Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Gara 5 (eventuale) Finali – Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 17 maggio 2023, ore 20.30: Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

L'apertura della prevendita biglietti di Gara 4, al botteghino e online, è confermata per domani, lunedì 8 maggio con inizio alle 17.30.

La partita

Parte male la Lube nel primo set: l'Itas, dopo un inizio punto a punto, mette la freccia sull'11-10 e piazza il break decisivo. Diversi gli errori al servizio: uno di questi regala a Trento il 25-17. Male in questa prima frazione Zaytsev e Nikolov.

Nel secondo set Civitanova se la gioca in equilibrio fino al 15-15. Poi, come nel primo set, Trento micidiale al muro e in battuta, segna il solco chiudendo sul 25-20.