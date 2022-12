Un altro esame per la Lube sul parquet di Monza contro l'Allianz Milano

MONZA - Un'altra partita, un altro esame, un altro match dalla posta in palio pesante. Dopo la rimonta al tie break sul campo di Piacenza in campionato e la vittoria chiave a Roeselare nella Pool C di Champions League, la Lube Civitanova affronta alle 19,30 nel posticipo del 10° turno l’Allianz Milano, in programma sul neutro di Monza.

Si tratta della sfida numero 18 tra cucinieri e ambrosiani. La tradizione contro i meneghini è favorevole ai biancorossi con 14 match vinti su 17 giocati, 45 set conquistati e 15 ceduti. In terra lombarda le affermazioni della Lube sono state 7 su 8. L’unica vittoria in casa dei milanesi risale al 3-0 del 9 dicembre 2018.

ALLIANZ MILANO - LUBE CIVITANOVA