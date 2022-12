CINGOLI Un fulmine a ciel sereno la notizia di ieri mattina inerente alla separazione consensuale tra il tecnico spagnolo Alfredo Rodriguez Alvarez e la Polisportiva Cingoli. Qui non c’entrano i risultati visto che la Macagi Cingoli, impegnata nel girone B della Serie A2 di pallamano maschile, sta viaggiando a gonfie vele in vetta alla classifica a punteggio pieno con 13 vittorie su 13 partite disputate e a +3 sulla seconda Ferrara. Non sono chiari i motivi del divorzio a stagione in corso, ma è probabile che le parti ,partita dopo partita, si sono trovate ad avere due vedute differenti su programmi e sulla gestione di tutte le squadre della società, comprese quelle del settore giovanile.

Divergenze che nelle ultime settimane sono diventate insuperabili nonostante la buona volontà messa in campo dalle parti. E così si è arrivati inevitabilmente alla rottura consensuale del rapporto. «La decisione è stata presa di comune accordo – si legge nel comunicato stampa della Polisportiva Cingoli – La società e l’allenatore hanno preso atto che i rispettivi programmi non erano più coincidenti. La società ringrazia il tecnico spagnolo per gli ottimi risultati ottenuti in questi mesi e gli augura nuovi successi professionali». La prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato il nome del nuovo allenatore che porterà a termine la stagione 2022-23 ma dovrà anche seguire le squadre del settore giovanile. Al momento la squadra è stata affidata al vice allenatore Josè Nicolas Analla, uno che conosce molto bene l’ambiente ed è da oltre un decennio nel sodalizio cingolano. Intanto la squadra si sta preparando alla prossima sfida in programma sabato al PalaQuaresima nella prima giornata di ritorno contro il Monteprandone. Un testa coda (considerata la posizione della squadra ascolana ferma all’ultimo posto con soli tre punti) che non dovrebbe preoccupare più di tanto la compagine cingolana. Poi ci sarà una sosta festiva e si riprenderà il 7 gennaio con la trasferta di Prato.