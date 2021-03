Palladini alla guida del Porto Sant’Elpidio: «Mi rimetto in gioco con una società seria»

PORTO SANT’ELPIDIO - È stato il giorno di Ottavio Palladini. Prima l’investitura come nuovo allenatore del Porto Sant’Elpidio e poi l’approccio con la squadra dirigendo il primo allenamento, seppure con un gruppo ridotto per via dei casi Covid (sei con un settimo in arrivo) e i tanti infortuni, tra i quali il figlio Alessio e il nipote Mattia. Classe 1971, Palladini, oltre a un passato da calciatore professionista, da allenatore ha guidato a più riprese la Samb, poi Teramo e Vastese. Sul perché abbia scelto Porto Sant’Elpidio, arrivato comunque in ritardo perché in estate era lui la prima scelta svanita per altri impegni già assunti, dice: «Ho voluto rimettermi in gioco con una società composta da persone serie, questo al di là delle potenzialità che possa avere» sono le sue prime parole prima di parlare del progetto iniziato da altri e che ora prosegue con lui: «C’è un lavoro da fare a lunga scadenza – afferma - ed è questo quello che mi ha portato qui. Cercherò di dare il mio contributo mettendo a disposizione tutta la mia esperienza». Poi parla dei giocatori a disposizione: «Ne conosco abbastanza: qualcuno l’ho anche allenato, altri li ho visti giocare. Secondo me ci sono dei valori e dei giovani interessanti che devono crescere. Si può fare un buon lavoro. L’obiettivo adesso è recuperare gli infortunati e gestire bene la questione Covid che ci porteremo a lungo nel nostro Paese, quindi dobbiamo gestire al meglio tutti gli allenamenti».

