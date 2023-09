Pajola, Polonara e Severini: all'Italbasket marchigiana serve l'impresa con gli Usa per la semifinale mondiale

MANILA L'Italbasket marchigiana di Polonara, Pajola e Severini oggi alle 14.40 può riscrivere la nostra storia cestistica. Contro gli Usa (sfida visibile in diretta tv su Rai 2, Sky, Dazn, Now e RaiPlay) servirà una vera e propria impresa agli azzurri che, battendo prima la Serbia e poi il Portorico, si sono qualificati per i quarti di finale dei Mondiali di basket in corso di svolgimento a Manila. Italia-Usa vede da un lato la nostra squadra qualificatasi al 1° posto del girone centrando i quarti di finale dopo quarto di secolo. Dall'altro c'è il Team Usa battuto invece dalla Lituania e costretto a cedere il primato del proprio gruppo alla Nazionale dell'est-Europa. Italbasket chiamata a realizzare un sogno al quale qualsiasi cestista ambisce per una carriera intera: battere gli americani delle star Nba ai Mondiali.

