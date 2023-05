Perucchini 6.5 Meno impegnato rispetto a giovedì, ma anche questa volta ci mette molto del suo.

Barnabà 6 Gara pulita sia da terzo che da quinto, grande adattabilità.

Prezioso (dal 33’st) sv

De Santis 6 Gioca con personalità. Nel finale si inventa un assist d’oro per Spagnoli che la cicca clamorosamente.

Camigliano 6.5 Il migliore della difesa. Sempre puntuale nelle chiusure,.

Petrella (dal 33’st) sv

Mezzoni 6 Riscatta l’andata dove era andato sotto i suoi standard. Dalla sua parte il Lecco fatica a sfondare e in fase offensiva torna ad essere prezioso.

Mondonico (dal 14’st) 6 Rinforza la retroguardia dorica

Gatto 6 Con lui l’Ancona ritrova equilibrio e geometrie.

Paolucci 6 Il polmone della mediana. Non smette mai di rincorrere gli avversari ed è l’ultimo a mollare.

Brogni 7 Il migliore dei suoi nel primo tempo nonostante il gol mangiato. Offre supporto alla manovra. Perfetto e intelligente il colpo di testa con cui serve a Di Massimo l’invito per lo 0-1.

Martina (dal 14’st) 6 Performance diligente la sua

Simonetti 6 Prestazione altalenante per il centrocampista dorico che non riesce a incidere in modo determinante.

Di Massimo 7 Con un sigillo da biliardo stappa la partita. Meno bello, ma molto più concreto del solito

Moretti (dal 23’st) 6 Prova ad essere efficace ma gli spazi erano molto pochi

Spagnoli 6 Combatte ma in zona gol è poco incisivo e spreca incredibilmente la palla per volare ai quarti. È il grande rammarico

Donadel (all.) 6 La sua squadra ci ha provato, giocando a tratti anche bene. Stavolta il miracolo non c’è stato.

Carrione (arb.) 5,5 La mancata chiamata su Barnabà in occasione dell’1-1 macchia il voto.