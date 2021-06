Pagati tutti i contributi del periodo settembre 2020-febbraio 2021: altra schiarita per la Samb di Renzi

SAN BENEDETTO - Altra schiarita in vista dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie C dopo il titolo sportivo rilevato all'asta in tribunale e la nuova società creata dall'immobiliarista Roberto Renzi. L’A.S Sambenedettese ha comunicato infatti di aver provveduto al pagamento di tutti i contributi relativi al periodo settembre 2020-febbraio 2021. Il saldo di tali oneri contributivi, va ricordato, poteva essere posticipato, ma la società ha preferito procedere subito al pagamento, come consigliato anche dai propri legali, al fine di facilitare il processo di affiliazione.

