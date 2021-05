Da Padova-Samb a Gubbio-Fano: ultima giornata e primi verdetti in vista di playoff e playout

ANCONA - Ultima giornata di campionato e primi verdetti in vista di playoff e playout nel girone B di Serie C. Se in FeralpiSalò-Perugia e Padova-Samb si decide la promozione diretta in B, il Matelica ospita l’Imolese all’Helvia Recina di Macerata e tenta il sorpasso sul Cesena per chiudere al settimo posto in classifica, una posizione migliore che dà il vantaggio di giocare in casa i playoff. Sono già salve e ormai fuori dai playoff la Fermana, impegnata in trasferta a Legnago, e la Vis Pesaro che ospita al Benelli gli altoatesini del Sudtirol. È invece ormai prigioniero dei playout il Fano che a Gubbio prova a migliorare la sua posizione finale in classifica.

SERIE C girone B 38ª giornata 19ª ritorno

Cesena-Arezzo ore 15

FeralpiSalò-Perugia ore 15 Sky Sport 255

Gubbio-Fano ore 15

Legnago Salus-Fermana ore 15

Matelica-Imolese ore 15

Padova-Samb ore 15

Ravenna-Carpi ore 15

Triestina-Mantova ore 15

Virtus Verona-Modena ore 15 Sky Sport 256

Vis Pesaro-Sudtirol ore 15 Rai Sport

CLASSIFICA

Perugia 76

Padova 76

Sudtirol 72

Modena 69

FeralpiSalò 60

Triestina 58

Cesena 54

Matelica 53

Samb (-4) 50

Mantova 48

Virtus Verona 48

Gubbio 45

Fermana 42

Vis Pesaro 41

Carpi 41

Legnago Salus 35

Imolese 35

Fano 33

Arezzo 29

Ravenna 27

