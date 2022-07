Osimo festeggia i suoi Pirates, promossi in Serie B

OSIMO - Splendida impresa della Pallanuoto Pirates Osimo. Che ha conquistato la serie B. I ragazzi del tecnico Martedì hanno anche vinto l’ultima partita, a San Severino, concludendo nel migliore dei modi una stagione irrepetibile. 48 punti ottenuti, 16 partite vinte sulle 17 giocate, 193 gol segnati e 69 subiti, una tanto attesa promozione, conquistata con due giornate di anticipo lo scorso 11 giugno a Ravenna grazie alla vittoria contro il Faenza. Grande soddisfazione per allenatore, atleti, tifoseria e dirigenti per questo straordinario risultato raggiunto dopo solo due anni dalla giovane società che, forte dello storico movimento della pallanuoto osimana e della collaborazione con Vela Ancona, ha sempre lavorato con passione, umiltà e determinazione nonostante le difficoltà del periodo legate alle vicende della piscina comunale e del Covid. Ora la società ha testa e cuore per “Pallanuoto d’amare 2022 - inclusione”: manifestazione sul tema dell’inclusione organizzata dall’Osimo Pirates e patrocinata da Comune di Numana, Cip Marche, Fin Marche, Coni Marche, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Panathlon Osimo a cui parteciperanno squadre femminili, ospiti, atleti e tecnici della Nazionale paralimpica. L’appuntamento è per il 9 e 10 luglio a Numana, presso la spiaggia libera attrezzata per disabili.