Osimana da sogno: Camp estivo a giugno al Diana insieme al Real Madrid

OSIMO - Il Real Madrid ha scelto il Diana di Osimo per il Camp estivo che si svolgerà nella settimana dal 15 al 19 giugno 2020, rivolto ai ragazzi dai 7 ai 16 anni. Lo ha reso noto l'Osimana attraverso il suo sito Internet. Si tratta di un riconoscimento importante per la rinnovata casa dei giallorossi e per il settore giovanile, di sicuro è un passo importante per un’ulteriore crescita dell’intero movimento. Sarà un’occasione speciale per confrontarsi con metodologie all’avanguardia, anche sotto il profilo della tecnologia applicata al gioco del calcio.





