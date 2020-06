L'opposta Costagli è la prima confermata della Megabox

PESARO - La rosa della Megabox Vallefoglia prende forma e dopo tanti arrivi questa è la settimana delle conferme, in attesa – forse – di un ultimo nuovo tassello. La società ha ufficializzato la permanenza di Chiara Costagli, opposta empolese classe 1998, 1,88. «Sono molto contenta di tornare in questa grande famiglia - dice Chiara -. Sono onorata di essere stata riconfermata e di aver trovato quello che cercavo: un progetto serio e ambizioso, guidato da gente in gamba. Ho grande stima del coach Fabio Bonafede, mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere tanto attraverso il lavoro in palestra. Non vedo l’ora che ricominci la prossima stagione, quella precedente si è conclusa bruscamente proprio sul più bello, quando eravamo lanciatissime e sentivamo la promozione vicina. Mi sono mantenuta attiva, lavoro in palestra in stretto contatto con il preparatore atletico della società, che mi ha mandato la mia scheda personale. Sarà un’emozione unica tornare a Montecchio, e in aggiunta giocare in A2!».

