Oltre 200 gol in sei anni: il Città di Falconara adesso ha una ciliegina portoghese

FALCONARA - Il primo allenamento con la nuova maglia del Città di Falconara.ha calcato ieri il parquet del PalaBadiali, unendosi alle altre Citizens per preparare la trasferta di domenica a Bisceglie. La forte giocatrice ex Kick Off, oltre 200 gol in Italia, ha ritrovato Nona, Guti, Dibiase e Brugnoni con le quali aveva giocato lo scorso anno e si è subito messa agli ordini di mister Massimiliano Neri. Ha già fatto anche la sua prima apparizione in campo in amichevole contro il Civitanova Dream Futsal. «Sofia si è inserita con le compagne – commenta Neri – dando subito il massimo in allenamento. Per noi è un innesto di grandissimo valore». «Sono stata accolta benissimo da giocatrici e staff e sono entusiasta di rappresentare il Città di Falconara – ha detto lei – Già dal primo allenamento ho trovato un ottimo gruppo di lavoro. Ci sono tutte le condizioni per poter arrivare in alto. Le prossime giornate saranno intense per capire tutti i meccanismi della squadra e prendere il ritmo di gioco».Esperienza, visione di gioco e implacabile sotto porta, Sofia Vieira è la ciliegina portoghese sulla torta del sontuoso mercato estivo delle Citizens che vuole fare bene nel campionato di Serie A femminile. Numeri impressionanti quelli della 32enne con oltre 200 gol nelle sei stagione disputate in Italia. Dall’esordio nel 2013 con le sarde del Sinnai, ai successivi cinque anni a Milano con il Kick Off, Vieira ha disputato sempre stagioni ad altissimo livello culminate con la vittoria dell’ultima edizione della Coppa Italia.