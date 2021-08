Olimpiadi, è il giorno di Tamberi. Alle 12.10 la sfida nella finale del salto in alto / SEGUI LA DIRETTA

TOKYO - E' arrivato il grande giorno per Gianmarco Tamberi, che a 5 anni dal gravissimo infortunio di Montecarlo, che poteva chiudergli la carriera a meno di un mese dalle Olimpiadi di Rio, in cui sarebbe stato il favorito, ritrova la grande chance della finale olimpica del salto in alto nella rassegna giapponese.

Tamberi stavolta non sarà il favorito, ce ne sono altri cinque prima di lui nei pronostici dei bookmakers, ma se il campione anconetano riuscirà finalmente ad aggiustare la rincorsa che quest'anno non ha trovato quasi mai, allora può succedere di tutto.

La gara verrà trasmessa in diretta su Raidue a partire dalle 12.10, e la progressione delle misure sarà severissima: 2,19, 2,24, 2,30, 2,33, 2,35, 2,37. In particolare sarà decisivo il passaggio da 2,24 a 2,30. Chi riuscirà a superarlo indenne potrà avvicinarsi alla zona medaglia.

SEGUI CON NOI LA GARA DI TAMBERI

