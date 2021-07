Olimpiadi Tokyo 2020, il calendario delle finali dal 24 luglio all'8 agosto e dove vedere le gare

Olimpiadi di Tokyo 2020, si parte. I giochi di quest'anno assegnano ben 339 titoli e 1089 medaglie (alcune discipline raddoppiano la medaglia di bronzo per entrambi i semifinalisti perdenti). Le gare si svolgeranno senza il pubblico nella Capitale giapponese con la sola eccezione delle località lontane dalla città (Fukushima, Miyagi, Ibaraki e Shizuoka). Anche per questo il motto della cerimonia d’apertura fa proprio riferimento al Covid e alla volontà di superare l'emergenza sanitaria inneggiando al “Moving Forward”. Ecco dunque il il calendario delle finali dal 24 luglio all'8 agosto e dove vedere le gare.

Tokyo 2020, dove vedere le gare

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

Il calendario delle finali

Si inizia subito con il botto con 11 medaglie d'oro in palio solo il 24 luglio. Il giorno, però, in cui ci saranno più finali sarà il 7 agosto: le chance di arrivare a podio saranno infatti 102 (34 finali). Gli orari sono tarati sull'Italia e tra parentesi ci sono gli atleti azzurri che gareggiano per quella disciplina, in grassetto, invece, chi ha molte probabilità di spuntarla. Per le gare a squadre un asterisco prima indica che ci sono buone possibilità per il nostro team. La cerimonia di chiusura, invece, sarà l'8 agosto alle 20, da noi.

24 LUGLIO 2021 (11 FINALI)

Tiro a segno - Carabina 10m Femminile - 03:45 - 04:25

Ciclismo - Prova in Linea Maschile - 04:00 - 11:00 (Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali)

Sollevamento Pesi - -49kg Femminile - 05:50 - 07:40

Tiro a segno - Pistola 10m Maschile - 08:30 - 09:10 (Paolo Monna)

*Tiro con l'arco - Gara a Squadre Mista - 09:45 - 10:04

Judo - -48kg Femminile - 11:10 - 12:10

Judo - -60kg Maschile - 11:10 - 12:10

Scherma - Spada Individuale Femminile - 13:11 - 13:36 (Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria)

Scherma - Sciabola Individuale Maschile - 13:38 - 14:03 (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele)

Taekwondo - -49kg Femminile - 14:30 - 14:45

Taekwondo - -58kg Maschile - 14:45 - 15:00 (Vito Dell'Aquila)

25 LUGLIO 2021 (18 FINALI)

Nuoto - 4x100m Stile Libero Femminile - 03:30 - 05:30

Nuoto - 400m Misti Femminili - 03:30 - 05:30 (Ilaria Cusinato, Sara Franceschi)

Nuoto - 400m Misti Maschili - 03:30 - 05:30 (Pier Andrea Matteazzi, Alberto Razzetti)

Nuoto - 400m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (Gabriele Detti, Marco De Tullio)

Tiro a segno - Pistola 10m Femminile - 04:15 - 04:55

Skateboard - Street Maschile - 05:30 - 06:28

Ciclismo - Prova in Linea Femminile - 06:00 - 10:20 (Marta Bastianelli, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Soraya Paladin)

Tuffi - Trampolino Sincro Femminile - 08:00 - 09:00

Tiro a segno - Carabina 10m Maschile - 08:30 - 09:10 (Marco Suppini)

Sollevamento Pesi - 61kg Maschile - 08:50 - 10:40 (Davide Ruiu)

*Tiro con l'arco - Gara a Squadre Femminile - 09:40 - 10:03

Judo - -66kg Maschile - 11:10 - 12:10 (Manuel Lombardo)

Judo - -52kg Femminile - 11:10 - 12:10 (Odette Giuffrida)

Sollevamento Pesi - 67kg Maschile - 12:50 - 14:40 (Mirko Zanni)

Scherma - Fioretto Individuale Femminile - 13:56 - 14:26 (Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi)

Scherma - Spada Individuale Maschile - 14:28 - 14:53 (Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli)

Taekwondo - -57kg Femminile - 14:30 - 14:45

Taekwondo - -68kg Maschile - 14:45 - 15:00

26 LUGLIO 2021 (21 FINALI)

Triathlon - Prova Maschile - 00:30 - 02:30 (Gianluca Pozzati, Delian Dimko Stateff)

Nuoto -100m Farfalla Femminili - 03:30 - 05:30 (Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo)

*Nuoto - 4x100m Stile Libero Maschile - 03:30 - 05:30

Nuoto - 400m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30

Nuoto - 100m Rana Maschili - 03:30 - 05:30 (Nicolò Martinenghi, Federico Poggio)

Skateboard - Street Femminile - 05:30 - 06:28 (Asia Lanza)

Tiro a volo - Skeet Femminile - 07:00 - 07:45 (Diana Bacosi, Chiara Cainero)

Ciclismo - Mountain Bike Maschile - 08:00 - 10:00 (Luca Braidot, Nadir Colledani, Gerard Kerschbaumer)

Tuffi - Piattaforma Sincro Maschile - 08:00 - 09:00

Canoa Slalom - C1 Maschile - 08:45 - 09:22

Tiro a volo - Skeet Maschile - 09:00 - 09:45 (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)

Tiro con l'arco - Gara a Squadre Maschile - 09:40 - 10:03

Judo - -73kg Maschile - 11:10 - 12:10 (Fabio Basile)

Judo - -57kg Femminile - 11:10 - 12:10

Ginnastica artistica - Prova a Squadre Maschile - 12:00 - 14:45

Sollevamento Pesi - 55kg Femminile - 12:50 - 14:40

Scherma - Sciabola Individuale Femminile - 13:56 - 14:21 (Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi)

Tennis Tavolo - Torneo a Squadre Misto - 14:00 - 15:00

Scherma - Fioretto Individuale Maschile - 14:23 - 14:53 (Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo)

Taekwondo - -67kg Femminile - 14:30 - 14:45

Taekwondo - -80kg Maschile - 14:45 - 15:00 (Simone Alessio)

27 LUGLIO 2021 (22 FINALI)

Triathlon - Prova Femminile - 00:30 - 02:40 (Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Steinhauser)

*Canottaggio - Quattro di Coppia Maschile - 02:50 - 03:02

Canottaggio - Quattro di Coppia Femminile - 03:02 - 03:14

Nuoto - 100m Dorso Femminili - 03:30 - 05:30 (Margherita Panziera)

Nuoto - 100m Rana Femminili - 03:30 - 05:30 (Benedetta Pilato)

Nuoto - 200m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (Stefano, Ballo, Stefano Di Cola)

Nuoto - 100m Dorso Maschili - 03:30 - 05:30 (Thomas Ceccon, Simone Sabbioni)

Tiro a segno - Pistola 10m Mix - 04:00 - 04:40

Tuffi - Piattaforma Sincro Femminile - 08:00 - 09:00

Ciclismo - Mountain Bike Femminile - 08:00 - 10:00 (Eva Lechner)

Tiro a segno - Carabina 10m Mix - 08:30 - 09:10 (Marco Suppini)

Sollevamento Pesi - 59kg Femminile - 08:50 - 10:40 (Maria Grazia Alemanno)

Kayak Slalom - K1 Femminile - 09:00 - 09:37 (Stefanie Horn)

Equitazione - Dressage a Squadre - 10:30 - 15:15

Judo - -63kg Femminile - 11:10 - 12:10 (Maria Centracchio)

Judo - -81kg Maschile - 11:10 - 12:10 (Christian Parlati)

*Scherma - Spada a Squadre Femminile -12:30 - 13:20

Ginnastica artistica - Prova a Squadre Femminile - 12:45 - 14:45

Sollevamento Pesi - 64kg Femminile - 12:50 - 14:40 (Giorgia Bordignon)

Softball - 13:00 - 15:00

Taekwondo - +67kg Femminile - 14:30 - 14:45

Taekwondo - +80kg Maschile - 14:45 - 15:00

28 LUGLIO 2021 (23 FINALI)

Surf - Prova Femminile - 01:00 - 06:00

Surf - Prova Maschile - 01:00 - 06:00 (Leonardo Fioravanti)

Canottaggio - Due di Coppia Femminile - 02:18 - 02:30

Canottaggio - Due di Coppia Maschile - 02:30 - 02:42

Canottaggio - Quattro Senza Femminile - 02:50 - 03:02

Canottaggio - Quattro Senza Maschile - 03:10 - 03:22

Nuoto - 200m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (Federica Pellegrini)

Nuoto - 200m Misti Femminili - 03:30 - 05:30 (Ilaria Cusinato)

Nuoto - 200m Farfalla Maschili - 03:30 - 05:30 (Federico Burdisso, Giacomo Carini)

Nuoto - 1500m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (Martina Caramignoli, Simona Quadarella)

*Nuoto - 4x200m Stile Libero Maschile - 03:30 - 05:30

Ciclismo - Cronometro Femminile - 04:30 - 05:55 (Elisa Longo Borghini)

Ciclismo - Cronometro Maschile - 07:00 - 10:20 (Alberto Bettiol, Filippo Ganna)

Tuffi - Trampolino Sincro Maschile - 08:00 - 09:00

Equitazione - Dressage Individuale - 10:30 - 14:00

Rugby - Torneo Maschile - 11:00 - 11:30

Judo - -90kg Maschile - 11:10 - 12:10 (Nicholas Mungai)

Judo - -70kg Femminile - 11:10 - 12:10 (Alice Bellandi)

Ginnastica artistica - All Around Individuale Maschile - 12:15 - 14:50 (Ludovica Edalli)

*Scherma - Sciabola a Squadre Maschile - 12:30 - 13:20

Sollevamento Pesi - 73kg Maschile - 12:50 - 14:40

Basket 3x3 - Torneo Femminile - 14:55 - 15:25

Basket 3x3 - Torneo Maschile - 15:25 - 15:55

29 LUGLIO 2021 (17 FINALI)

Canottaggio - Due Senza Maschile - 02:18 - 02:30

Canottaggio - Due Senza Femminile - 02:30 - 02:42

*Canottaggio - Due di Coppia Pesi Leggeri Maschile - 02:50 - 03:02

Canottaggio - Due di Coppia Pesi Leggeri Femminile - 03:10 - 03:22

Nuoto - 200m Rana Maschili - 03:30 - 05:30

Nuoto - 100m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (Thomas Ceccon, Alessandro Miressi)

Nuoto - 4x200m Stile Libero Femminile - 03:30 - 05:30

Nuoto - 200m Farfalla Femminili - 03:30

Nuoto - 800m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri)

Tiro a volo - Trap Femminile - 07:00 - 07:45 (Jessica Rossi, Silvana Stanco)

Canoa Slalom - C1 Femminile - 08:45 - 09:22 (Marta Bertoncelli)

Tiro a volo - Trap Maschile - 09:00 - 09:45 (Mauro De Filippis)

Judo - -78kg Femminile - 11:10 - 12:10

Judo - -100kg Maschile - 11:10 - 12:10

Ginnastica artistica - All Around Individuale Femminile - 12:50 - 14:50

*Scherma - Fioretto a Squadre Femminile - 12:55 - 14:10

Tennis Tavolo - Singolare Femminile - 14:00 - 15:00 (Jasmine Paolini)

30 LUGLIO 2021 (21 FINALI)

Canottaggio - Singolo Femminile - 02:42 - 02:54

Canottaggio - Singolo Maschile - 02:54 - 03:06 (Gennaro Di Mauro)

Canottaggio - Otto Con Femminile - 03:12 - 03:24

Nuoto - 200m Rana Femminili - 03:30 - 05:30

Nuoto - 200m Misti Maschili - 03:30 - 05:30 (Alberto Razzetti)

Canottaggio - Otto Con Maschile - 03:30 - 03:42

Nuoto - 100m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (Federica Pellegrini)

Nuoto - 200m Dorso Maschili - 03:30 - 05:30 (Matteo Restivo)

Ciclismo - BMX Race Maschile - 04:40 - 04:45 (Giacomo Fantoni)

Ciclismo - BMX Race Femminile - 04:48 - 04:53

Tennis - Doppio Maschile - 05:00 - 13:00

Tiro a segno - Pistola 25m Femminile - 07:00 - 07:40

Trampolino elastico - Gara femminile - 07:50 - 08:15

Kayak Slalom - K1 Maschile - 09:00 - 09:37 (Giovanni De Gennaro)

Badminton - Doppio Misto - 09:30 - 15:30

Tiro con l'arco - Prova Individuale Femminile - 09:45 - 10:00 (Tatiana Andreoli, Lucilla Boari)

Judo - +100kg Maschile - 11:10 - 12:10

Judo - +78kg Femminile - 11:10 - 12:10

*Scherma - Spada a Squadre Maschile - 12:30 - 13:20

Atletica - 10.000m Maschili - 13:40 - 14:10 (Yeman Crippa)

Tennis Tavolo - Singolare Maschile - 14:00 - 15:00

31 LUGLIO 2021 (21 FINALI)

Triathlon - Prova Mista - 01:30 - 03:10

Nuoto - 800m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30 (Simona Quadarella)

Nuoto - 4x100m Misti - 03:30 - 05:30

Nuoto - 100m Farfalla Maschili - 03:30 - 05:30 (Federico Burdisso, Santo Condorelli)

Nuoto - 200m Dorso Femminili - 03:30 - 05:30 (Margherita Panziera)

Tennis - Singolare Femminile - 05:00 - 13:00 (Camila Giorgi)

*Tiro a volo - Trap Mix - 06:45 - 07:30

Vela - RS Femminile - 07:30 - 08:00

Trampolino elastico - Gara Maschile - 07:50 - 08:15

Vela - RS Maschile - 08:30 - 09:00

Sollevamento Pesi - 81kg Maschile - 08:50 - 10:40 (Antonio Pizzolato)

Tiro a segno - Carabina 50m 3 Posizioni Femminile - 09:00 - 09:50 (Sofia Ceccarello)

Tiro con l'arco - Prova Individuale Maschile - 09:45 - 10:00 (Mauro Nespoli)

Badminton - Doppio Maschile - 11:00 - 16:00

Rugby - Torneo Femminile - 11:00 - 11:30

Judo - Prova a Squadre - 11:20 - 12:00

*Scherma - Sciabola a Squadre Femminile - 12:30 - 13:20

Sollevamento Pesi - 96kg Maschile - 12:50 - 14:40

Atletica - Lancio del Disco Maschile - 13:15 - 14:25 (Giovanni Faloci)

Atletica - 4x400m Mista - 14:35 - 14:39

Atletica - 100m Femminili - 14:50 - 14:51 (Anna Bongiorni, Elisa Maria Di Lazzaro, Vittoria Fontana)

1 AGOSTO 2021 (25 FINALI)

Golf - Torneo Maschile - 00:30 - 08:30 (Guido Migliozzi, Renato Paratore)

Ciclismo - BMX Park Femminile - 03:10 - 04:10

Nuoto - 1500m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri)

Nuoto - 50m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30

*Nuoto - 4x100m Misti Maschile - 03:30 - 05:30

Nuoto - 4x100m Misti Femminile - 03:30 - 05:30

Nuoto - 50m Stile Libero Maschili - 03:30 - 05:30 (Lorenzo Zazzeri)

Atletica - Getto del Peso Femminile - 03:35 - 04:45

Ciclismo - BMX Park Maschile - 04:20 - 05:20

Tennis - Doppio Femminile - 05:00 - 13:00

Tennis - Doppio Misto - 05:00 - 13:00

Tennis - Singolare Maschile - 05:00 - 13:00 (Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego)

Vela - Laser Maschile - 07:30 - 08:00

Tuffi - Trampolino 3m Femminile - 08:00 - 09:30

Vela - Laser Radial Femminile - 08:30 - 09:00 (Silvia Zennaro)

Ginnastica artistica - Corpo Libero Maschile - 10:00 - 10:35

Ginnastica artistica - Volteggio Femminile - 10:45 - 11:20

Ginnastica artistica - Cavallo Maschile - 11:30 - 12:05

Atletica - Salto in Alto Maschile - 12:10 - 14:02 (Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

Ginnastica artistica - Parallele Asimmetriche Femminile - 12:15 - 12:50

Sollevamento Pesi - 76kg Femminile - 12:50 - 14:40

*Scherma - Fioretto a Squadre Maschile - 12:50 - 14:00

Atletica - Salto Triplo Femminile - 13:20 - 14:37 (Dariya Derkach)

Badminton - Singolare Femminile - 13:30 - 16:00

Atletica - 100m Maschili - 14:50 - 14:51 (Marcel Jacobs, Filippo Tortu)

2 AGOSTO 2021 (22 FINALI)

Atletica - Salto in Lungo Maschile - 03:20 - 04:40 (Filippo Randazzo)

Atletica - 100m Ostacoli Femminili - 04:50 - 04:51 (Luminosa Bogliolo)

Badminton - Doppio Femminile - 06:00 - 08:30

Tiro a segno - Pistola 25m Fuoco Rapido Maschile - 07:30 - 08:10 (Tommaso Chelli, Riccardo Mazzetti)

Vela - 49er FX Femminile - 07:30 - 08:00

Vela - 49er Maschile - 08:30 - 09:00

Sollevamento Pesi - 87kg Femminile - 08:50 - 10:40

Tiro a segno - Carabina 50m 3 Posizioni Maschile - 09:50 - 10:40 (Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo)

*Equitazione - Concorso completo a Squadre - 10:00 - 12:35

Ginnastica artistica - Anelli Maschile - 10:00 - 10:35 (Marco Lodadio)

Ginnastica artistica - Corpo Libero Femminile - 10:45 - 11:20 (Vanessa Ferrari)

Ciclismo - Sprint a Squadre Femminile - 11:00 - 11:12

Ginnastica artistica - Volteggio Maschile - 11:30 - 12:05

Sollevamento Pesi - +87kg Femminile - 12:50 - 14:40

Lotta Greco-Romana - 60kg Maschile - 12:55 - 13:05

Atletica - Lancio del Disco Femminile - 13:00 - 14:10 (Daisy Osakue)

Badminton - Singolare Maschile - 13:00 - 16:00

Lotta Greco-Romana - 130kg Maschile - 13:30 - 13:40

Equitazione - Concorso completo a Squadre - 13:45 - 14:45

Atletica - 3000m Siepi Maschili - 14:15 - 14:24 (Ahmed Abdelwahed, Ala Koghlami)

Lotta Libera - 76kg Femminile - 14:20 - 14:30

Atletica - 5000m Femminili - 14:40 - 14:57

3 AGOSTO 2021 (24 FINALI)

Atletica - Salto in Lungo Femminile - 03:50 - 05:10

Kayak Sprint - K1 200m Femminile - 04:37 - 04:44 (Francesca Genzo)

Canoa Sprint - C2 1000m Maschile - 04:54 - 05:02

Atletica - 400m Ostacoli Maschili - 05:20 - 05:21

Kayak Sprint - K1 1000m Maschile - 05:21 - 05:29

Kayak Sprint - K2 500m Femminile - 05:47 - 05:54

Pugilato - Pesi piuma (57kg) Femminili - 06:05 - 06:20 (Irma Testa)

Vela - Finn Maschile - 07:30 - 08:00

Tuffi - Trampolino 3m Maschile - 08:00 - 09:30 (Lorenzo Marsaglia)

*Vela - Nacra 17 Misto - 08:30 - 09:00

Ginnastica artistica - Parallele Maschili - 10:00 - 10:35

*Ciclismo su pista - Inseguimento a Squadre Femminile - 10:05 - 10:33

*Ciclismo su pista - Sprint a Squadre Maschile - 10:35 - 10:47

Ginnastica artistica - Trave Femminile - 10:45 - 11:20

Ginnastica artistica - Sbarra Maschile - 11:30 - 12:05

Pugilato - Pesi Welter (69kg) Maschili - 12:05 - 12:20

Atletica - Salto con l'Asta Maschile - 12:20 - 14:26 (Claudio Michel Stecchi)

Sollevamento Pesi - 109kg Maschile - 12:50 - 14:40

Lotta Greco-Romana - 77kg Maschile - 12:55 - 13:05

Lotta Greco-Romana - 97kg Maschile - 13:30 - 13:40

Atletica - Lancio del Martello Femminile - 13:35 - 14:45 (Sara Fantini)

Lotta Libera - 68kg Femminile - 14:20 - 14:30

Atletica - 800m Femminili - 14:25 - 14:27 (Elena Bellò)

Atletica - 200m Femminili - 14:50 - 14:51 (Gloria Hooper)

4 AGOSTO 2021 (17 FINALI)

Nuoto in acque libere - 10km Femminile - 00:00 - 02:30 (Rachele Bruni)

Atletica - 400m Ostacoli Femminili - 04:30 - 04:31 (Linda Olivieri, Yadisleidy Pedroso)

Skateboard - Park Femminile - 05:33 - 06:17

Vela - 470 Maschile - 07:30 - 08:00

Vela - 470 Femminile - 08:30 - 09:00 (Elena Berta, Bianca Caruso)

Pugilato - Pesi Mediomassimi (81kg) Maschili - 08:35 - 08:50

*Ciclismo su pista - Inseguimento a Squadre Maschile - 10:45 - 11:13

Equitazione - Salto Individuale - 12:00 - 14:15 (Emanuele Gaudiano)

Nuoto Sincronizzato - Duo 12:30 - 14:00

Sollevamento Pesi - +109kg Maschile - 12:50 - 14:40

Lotta Greco-Romana - 67kg Maschile - 12:55 - 13:05

Atletica - 3000m Siepi Femminili - 13:00 - 13:10

Atletica - Lancio del Martello Maschile - 13:15 - 14:25

Lotta Greco-Romana - 87kg Maschile - 13:30 - 13:40

Atletica - 800m Maschili - 14:05 - 14:07

Lotta Libera - 62kg Femminile - 14:20 - 14:30

Atletica - 200m Maschili - 14:55 - 14:56 (Fausto Dasalu, Antonio Infantino)

5 AGOSTO 2021 (27 FINALI)

Nuoto in acque libere - 10km Maschile - 00:00 - 02:30 (Gregorio Paltrinieri)

Atletica - Salto Triplo Maschile - 04:00 - 05:25 (Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje)

Atletica - Getto del Peso Maschile - 04:05 - 05:15 (Leonardo Fabbri, Nicholas J. Ponzio, Zane Weir)

Kayak Sprint - K1 200m Maschile - 04:36 - 04:43 (Manfredi Rizza)

Canoa Sprint - C1 200m Femminile - 04:51 - 05:01

Atletica - 110m Ostacoli Maschili - 04:55 - 04:56 (Paolo Dal Molin, Hassane Fofana)

Kayak Sprint - K1 500m Femminile - 05:16 - 05:26

Skateboard - Park Maschile - 05:33 - 06:17 (Ivan Federico, Alessandro Mazzara)

Kayak Sprint - K2 1000m Maschile - 05:43 - 05:53 (Luca Beccaro)

Tuffi - Piattaforma 10m Femminile - 08:00 - 09:30 (Noemi Batki, Sarah Jodoin Di Maria)

Pugilato - Pesi Gallo (56kg) Maschili - 08:35 - 08:50

Atletica - 20 km marcia Maschile - 9:30 - 10:45 (Francesco Fortunato, Massimo Stano, Federico Tontodonati)

Ciclismo su pista - Keirin Femminile - 10:45 - 10:50

Ciclismo su pista - Omnium Maschile - 10:55 - 11:27 (Elia Viviani)

Hockey - Torneo Maschile - 12:00 - 13:45

Atletica - Salto con l'Asta Femminile - 12:20 - 14:26 (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo)

Tennis Tavolo - Torneo a Squadre Femminile - 12:30 - 15:30

Tennis Tavolo - Torneo a Squadre Maschile - 12:30 - 15:30

Karate - Kata Femminile - 12:41 - 12:49 (Viviana Bottaro)

Lotta Libera - 57kg Maschile - 12:55 - 13:05

Lotta Libera - 86kg Maschile - 13:30 - 13:40

Karate - Kumite -67kg Maschile - 13:45 - 13:53 (Angelo Crescenzo)

Karate - Kumite -55kg Femminile - 13:53 - 14:01

Atletica - 400m Maschili - 14:00 - 14:01 (Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio)

Arrampicata - Prova Maschile - 14:10 - 15:00 (Ludovico Fossali, Michel Piccolruaz)

Lotta Libera - 57kg Femminile - 14:20 - 14:30

Atletica - Eptathlon Femminile - 14:20 - 14:33

Atletica - Decathlon Maschile - 14:40 - 14:45

6 AGOSTO 2021 (23 FINALI)

Atletica - 50km Marcia Maschile - 22:30 - 03:00 (Andrea Agrusti, Teodorico Caporaso, Marco De Luca)

Calcio - Torneo Femminile - 04:00 - 07:00

Beach Volley - Torneo Femminile - 04:30 - 05:20

Pugilato - Massimi (91kg) Maschili - 08:05 - 08:20

Atletica - 20km Marcia Femminili - 9:30 - 10:45 (Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti)

Ciclismo su pista - Madison Femminile - 10:15 - 10:57 (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster)

Ciclismo su pista - Sprint Maschile - 11:50 - 11:53

Hockey - Torneo Femminile - 12:00 - 13:45

Pentathlon - Individuale Femminile - 12:30 - 12:45 (Elena Micheli, Alice Sotero)

Karate - Kata Maschile - 12:41 - 12:49 (Mattia Busato)

Lotta Libera - 74kg Maschile - 12:55 - 13:05 (Frank Chamizo)

Lotta Libera - 125kg Maschile - 13:30 - 13:40

Karate - Kumite -61kg Femminile - 13:45 - 13:53

Atletica - Lancio del Giavellotto Femminile - 13:50 - 15:08

Karate - Kumite -75 kg Maschile - 13:53 - 14:01

Atletica - 5000m Maschili - 14:00 - 14:15 (Yeman Crippa)

Arrampicata - Prova Femminile - 14:10 - 15:00 (Laura Rogora)

Lotta Libera - 53kg Femminile - 14:20 - 14:30

Atletica - 400m Femminili - 14:35 - 14:36

Atletica - 1500m Femminili - 14:50 - 14:54 (Federica Del Buono, Gaia Sabbatini)

Atletica - 4x100m Femminile - 15:30 - 15:31

Atletica - 4x100m Maschile - 15:50 - 15:51

7 AGOSTO 2021 (34 FINALI)

Atletica - Maratona Femminile - 00:00 - 02:15 (Giovanna Epis)

Golf - Torneo Femminile - 00:30 - 08:30 (Lucrezia Colombotto Rosso, Giulia Molinaro)

Canoa Sprint - C2 500m Femminile - 04:22 - 04:29

Basket - Torneo Maschile - 04:30 - 06:30

Beach Volley - Torneo Maschile - 04:30 - 05:20

Canoa Sprint - C1 1000m Maschile - 04:39 - 04:47

Kayak Sprint - K4 500m Femminile - 05:00 - 05:08

Kayak Sprint - K4 500m Maschile - 05:19 - 05:27

Pugilato - Pesi Mosca (52kg) Maschili - 07:00 - 07:15

Pugilato - Pesi Medi (75kg) Maschili - 07:30 - 07:45

Pugilato - Mosca (51kg) Femminili - 08:00 - 08:15 (Giordana Sorrentino)

Tuffi - Piattaforma 10m Maschile - 08:00 - 09:30

Ginnastica Ritmica - All Around Individuale - 08:20 - 10:40

Pugilato - Welter (69kg) Femminili - 08:30 - 08:45 (Angela Carini)

Pallanuoto - Torneo Femminile - 09:30 - 11:20

Ciclismo su pista - Madison Maschile - 09:55 - 10:55 (Simone Consonni, Elia Viviani)

Baseball - 12:00 - 15:00

Equitazione - Salto a Squadre - 12:00 - 13:55

Karate - Kumite +61kg Femminile - 12:30 - 12:38 (Silvia Semeraro)

Nuoto Sincronizzato - Prova a Squadre - 12:30 - 14:00

Pentathlon Moderno - Individuale Maschile - 12:30 - 12:45

Atletica - Salto in Alto Femminile - 12:35 - 14:20

Karate - Kumite +75kg Maschile - 12:38 - 12:46

Lotta Libera - 65kg Maschile - 12:55 - 13:05

Atletica - Lancio del Giavellotto Maschile - 13:00 - 14:10

Calcio - Torneo Maschile - 13:30 - 16:30

Lotta Libera - 97kg Maschile - 13:30 - 13:40 (Abraham Conyedo Ruano)

Atletica - 1500m Maschili - 13:40 - 13:44

Pallamano - Torneo Maschile - 14:00 - 16:00

*Pallavolo - Torneo Maschile - 14:15 - 16:15

Lotta Libera - 50kg Femminile - 14:20 - 14:30

Atletica - 4x400m Femminile - 14:30 - 14:34

Atletica - 4x400m Maschile - 14:50 - 14:53

8 AGOSTO 2021 (13 FINALI)

Atletica - Maratona Maschile - 00:00 - 02:45 (Yassine El Fathaoui, Eyob Faniel, Yassine Rachik)

*Ginnastica Ritmica - All Around a Squadre - 04:00 - 05:30

Basket - Torneo Femminile 04:30 - 06:30

Ciclismo su pista - Keirin Maschile - 05:00 - 05:05

Ciclismo su pista - Sprint Femminile - 05:05 - 05:08

Ciclismo su pista - Omnium Femminile - 05:25 - 05:55 (Letizia Paternoster)

*Pallavolo - Torneo Femminile - 06:30 - 08:30

Pugilato - Pesi leggeri (60kg) Femminili - 07:00 - 07:15 (Rebecca Nicoli)

Pugilato - Pesi medi (75kg) Femminili - 07:30 - 07:45

Pallamano - Torneo Femminile - 08:00 - 10:00

Pugilato - Pesi Leggeri (60kg) Maschili - 08:00 - 08:15

Pugilato - Pesi Supermassimi (+91kg) Maschili - 08:30 - 08:45

*Pallanuoto - Torneo Maschile - 09:30 - 11:20

