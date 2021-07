Diretta Fioretto donne, choc Italia: spreca il vantaggio, Francia in finale

A Tokyo 2020 è il sesto giorno di Olimpiadi e l'Italia va a caccia di altre medaglie. Una arriva subito alle 3 del mattino, con il doppio pesi leggeri di canottaggio con Oppo e Ruta che vincnono il bronzo, poco dopo l'incredibile oro in rimonta di Rodini-Cesarini. Alle 3.30 Paltrinieri fa il miracolo e vince l'argento nella finale degli 800 stile libero. Dalle 3.50 il fioretto donne con Batini, Errigo, Volpi e Cipressa. Negli sport di squadra alle 2 l'Italia della pallavolo femminile batte 3-0 l'Argentina, alle 7 il Settebello contro gli Usa nella pallanuoto.

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 8.00 FIORETTO, CHOC ITALIA: SPRECA IL VANTAGGIO E PERDE CON LA FRANCIA

L'Italia del fioretto femminile parte fortissimo, arriva sul 25-16 in semifinale contro la Francia ma poi si fa rimontare. Alla fine perde 45-43 e si giocherà la finalina per il bronzo con gli Stati Uniti.

Ore 7.00 PUGILATO, SORRENTINO SCONFITTA

Sorrentino eliminata agli ottavi contro la taiwanese Hsiao-Wen Huang, 5-0 dei giudici. I parziali: 30-27; 30-27; 29-28; 29-28.

Ore 6.55 FIORETTO DONNE, ITALIA IN PEDANA CONTRO LA FRANCIA

È il momento dell'Italia del fioretto che sfida la Francia per guadagnarsi la finale

Ore 6.00 SALTO CON L'ASTA, POSITIVO IL CAMPIONE KENDRICKS

Il campione del mondo americano di salto con l'asta, Sam Kendricks, positivo al Covid-19, è escluso dai Giochi di Tokyo 2020. Lo hanno annunciato fonti ufficiali dell'organizzazione.

Ore 5.45 NUOTO, STAFFETTA 4X200 SL DONNE: CINA ORO E RECORD DEL MONDO

La Cina sovverte ogni pronostico e vince la medaglia d'oro nella 4x200 stile libero donne, che vedeva favoritissima l'Australia (bronzo), con tanto di record del mondo: 7’40′33. Argento agli Stati Uniti.

Ore 5.30 TIRO A VOLO: JESSICA ROSSI FUORI DALLA FINALE

Clamoroso, la portabandiera dell'Italia Jessica Rossi è fuori dalla finale del Trap donne, specialità nella quale aveva vinto l'oro a Londra: chiude le qualificazioni con 119/125, che non basta. In finale solo Silvana Stanco, che entra col terzo miglior punteggio.

Ore 5.15 NUOTO, 200 RANA DONNE: FANGIO ELIMINATA

Francesca Fangio chiude ottava la sua semifinale dei 200 rana, addirittura quattro secondi più lenta rispetto ai tempi della batteria.

NUOTO: 200 MISTI UOMINI, RAZZETTI ELIMINATO

Nella semifinale nei 200 misti Alberto Razzetti è solo quinto. Poi la beffa dalle altre semifinali: è fuori per soli sei centesimi.

Ore 5.10 TRAP DONNE, STANCO IN FINALE

Silvana Stanco è in finale grazie ai 121 piattelli colpiti su 125 nelle qualificazioni del tiro a volo. La portabandiera Jessica Rossi invece rischia di stare fuori.

Ore 4.50 FIORETTO DONNE, ITALIA IN SEMIFINALE

L'Italia del fioretto femminile è in semifinale! Sconfitta 45-32 l'Ungheria con Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini. Alle 6.55 italiane la sfida contro la vincente di Canada-Francia.

Ore 4.40 NUOTO, 100 STILE LIBERO: MIRESSI SESTO

Chiude al sesto posto Miressi nella finale dei 100 metri stile libero. Dressel (Usa) medaglia d'oro, poi Chalmers e Kolesnikov. «Peccato, non so dove ho sbagliato perché in acqua mi sentivo bene. Sarebbe bastata fare il mio, non ce l'ho fatta».

Ore 4.35 BMX, FANTONI ELIMINATO

Giacomo Fantoni è quinto nell'ultima manche e non riesce a qualificarsi per le semifinali.

Ore 3.40 ARGENTO PER PALTRINIERI!

Ce l'ha fatta Gregorio Paltrinieri: ha vinto la medaglia d'argento negli 800 stile libero, un risultato impensabile fino alla vigilia per i problemi che non hanno abbandonato Greg negli ultimi tempi. E invece arriva l'impresa dalla corsia otto.

Ore 3.20 CANOTTAGGIO, ORO PER L'ITALIA!

Impresa incredibile di Rodini-Cesarini nel doppio pesi leggeri femminile: una rimonta negli ultimi metri che le ha viste passare dalla quarta posizione alla prima, superando anche Francia (argento) e Olanda (bronzo).

Ore 3.20 ITALVOLLEY OK CON L'ARGENTINA: 3-0

L'Italvolley si sbarazza nettamente dell'Argentina e vince la terza partita del girone. I set finiscono 25-21, 25-16 e 25-15.

Ore 3.05 CANOTTAGGIO, DOPPIO PESI LEGGERI: ITALIA DI BRONZO

L'Italia è medaglia di bronzo nella prova di canottaggio del doppio pesi leggeri uomini. L'equipaggio composto da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ha chiuso la gara alle spalle di Irlanda e Germania. È la sedicesima medaglia.

CANOTTAGGIO, I DUE SENZA 11° E 12°

Quinto posto nella finale B per l'Italia del due senza maschile (11° posto complessivo per Abagnale e Abbagnale), sesto per la coppia italiana femminile (12° posto finale, Tontodonati e Rocek).

Il programma di oggi e gli italiani in gara

Ore 0:30 – GOLF maschile (primo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE

Ore 2:00 – TIRO A VOLO femminile trap (qualificazioni): JESSICA ROSSI, SILVANA STANCO

Ore 2:00 – VOLLEY femminile ITALIA-Argentina

Ore 2:50 – CANOTTAGGIO doppio maschile pl (finale): STEFANO OPPO E PIETRO WILLY RUTA

Ore 2:50 – TIRO A VOLO maschile trap (qualificazioni): MAURO DE FILIPPIS

Ore 3:00 – CICLISMO BMX maschile racing (quarti di finale): GIACOMO FANTONI

Ore 3:10 – CANOTTAGGIO doppio femminile pl (finale): VALENTINA RODINI E FEDERICA CESARINI

Ore 3:30 – NUOTO maschile 800 metri stile libero (finale): GREGORIO PALTRINIERI

Ore 3:50 – SCHERMA fioretto femminile a squadre (quarti di finale): ITALIA

Ore 4:00 – CANOTTAGGIO maschile (semifinali): GENNARO ALBERTO DI MAURO

Ore 4:37 – NUOTO maschile 100 metri stile libero (finale): ALESSANDRO MIRESSI

Ore 4:54 – NUOTO femminile 200 metri rana (semifinali): FRANCESCA FANGIO

Ore 5:00 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate): RUGGERO TITA, CATERINA MARIANNA BANTI

Ore 5:08 – NUOTO maschile 200 metri misti (semifinali): ALBERTO RAZZETTI

Ore 5:10 – VELA femminile Laser Radial (regate): SILVIA ZENNARO

Ore 6:00 – VELA femminile RS:X (regate): MARTA MAGGETTI

Ore 6:50 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno): LUCILLA BOARI

Ore 6:54 – BOXE femminile -51kg (secondo turno): GIORDANA SORRENTINO

Ore 6:55 – SCHERMA femminile fioretto a squadre (semifinali): ITALIA (se batte l'Ungheria ai quarti)

Ore 7:00 – CANOA femminile C1 (semifinali): MARTA BERTONCELLI

Ore 7:00 – PALLANUOTO maschile Usa-ITALIA

Ore 7:03 – TIRO CON L’ARCO femminile (trentaduesimi): CHIARA REBAGLIATI

Ore 7:29 – TIRO CON L’ARCO femminile (sedicesimi): LUCILLA BOARI e CHIARA REBAGLIATI se superano il turno

Ore 7:30 – TIRO A VOLO femminile trap (finale): JESSICA ROSSI e SILVANA STANCO se passano le qualificazioni

Ore 8:30 – TIRO A VOLO maschile trap (finale): MAURO DE FILIPPIS se supera la semifinale

Ore 8.55 – CANOA femminile C1 (finale): MARTA BERTONCELLI se supera la semifinale

Ore 9:26 – TIRO CON L’ARCO femminile (primo turno): TATIANA ANDREOLI

Ore 10:05 – TIRO CON L’ARCO femminile (secondo turno): TATIANA ANDREOLI se supera secondo turno

Ore 12:00 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (batterie): SIMONA QUADARELLA, MARTINA RITA CARAMIGNOLI

Ore 12:43 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (batterie): FEDERICO BURDISSO, SANTO CONDORELLI

Ore 12:50 – GINNASTICA femminile All-Around individuale (finale): ALICE D’AMATO, MARTINA MAGGIO

Ore 13:05 – NUOTO femminile 200 metri dorso (batterie): MARGHERITA PANZIERA

Ore 13:21 – NUOTO staffetta mista 4X100 mista (batterie): ITALIA

