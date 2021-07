Diretta Irma Testa medaglia di bronzo nella boxe. Sciabola donne, Italia sconfitta: alle 11.30 la finalina con la Corea del Sud

Sabato di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sono diverse le possibili gioie azzurre. La prima arriva alle 3.45 con Simona Quadarella che vince la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero. Un'ora dopo, ancora nel nuoto, la finale della 4x100 mista sfiora il podio e chiude quarta una staffetta comunque da record. È il giorno poi di Irma Testa, sul ring alle 6.30 nella semifinale dei 57 kg contro la filippina Petecio. Contemporaneamente palla a due decisiva nel basket per l'Italia di Meo Sacchetti che sfida la Nigeria nell'ultima partita del girone che può valere i quarti di finale. Alle 14.50 si corre la finale dei 100 donne, un paio d'ore prima esordio nella stessa distanza (ma maschile) per Tortu e Jacobs. L'Italvolley femminile con la Cina alle 14.45.

Tokyo 2020, le speranze azzurre di sabato 31 luglio: Quadarella per il riscatto e Camboni per la storia

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 7.30 TIRO A VOLO, SAN MARINO VINCE UN'ALTRA MEDAGLIA

Ancora una medaglia per San Marino, ancora nel tiro a volo: dopo il bronzo conquistato da Alessandra Perilli nel trap, arriva l'argento nel mixed team con la stessa Perilli e Gian Marco Berti. Oro alla Spagna, che ha vinto la finale 41-40. Delusione Italia.

Ore 7.17 SCIABOLA DONNE, ITALIA SCONFITTE IN SEMIFINALE

Le azzurre della sciabola sconfitte in semifinale dalla Francia: finisce 45-39. L'Italia va sotto, poi con la Battiston realizza un super parziale di 18-5 e risale fino al 32-35 ma alla fine cede. Alle 11.30 contro la Corea del Sud per il bronzo

Ore 6.55 BOXE, IRMA TESTA SCONFITTA DALLA PETECIO: È BRONZO

Irma testa sconfitta ai punti dalla filippina Petecio in semifinale nella categoria -57 kg: per l'azzurra medaglia di bronzo. È la prima medaglia della storia del boxe femminile italiana.

Ore 6.40 BASKET, ITALIA-NIGERIA DI BASKET

Palla a due di Italia-Nigeria di basket. Gli azzurri di Meo Sacchetti si giocano l'accesso ai quarti di finale

Ore 5.10 SCIABOLA, ITALIA IN SEMIFINALE

L'Italia è in semifinale della sciabola a squadre femminile. Battuta la Cina 45-41 ai quarti: ora sfida alla Francia alle 6.40.

Ore 5.00 JUDO, ITALIA FUORI CON ISRAELE

Italia fuori al primo turno eliminata da Israele per 4-3 nella prova a squadre mista di judo.

Ore 4.52 STAFFETTA 4X100 MISTA A UN PASSO DAL BRONZO

Che peccato per l'Italia! La staffetta 4x100 mista fa una grande gara: all'inizio è addirittura davanti a tutti, poi prova a consolidare il terzo posto ma il bronzo sfuma per 33 centesimi. Il tempo è di 3'39"28, battuto il record italiano che era di 3'42"30. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Cina e bronzo all'Australia. Niente medaglia per gli Usa di Dressel.

Ore 4.30 LANCIO DEL DISCO, OSAKUE EGUAGLIA RECORD ITALIANO

Daisy Osakue eguaglia record italiano del lancio del disco con 63,66 metri nelle qualificazioni e si qualifica per la finale olimpica del 2 agosto.

Ore 4.25 NUOTO, ZAZZERI IN FINALE 50 STILE LIBERO

Lorenzo Zazzeri è in finale dei 50 stile libero con il settimo tempo. Miglior crono per Dressel, poi Manadou e il brasiliano Fratus.

Ore 4.15 BILES, ADDIO AD ALTRE DUE FINALI

Simone Biles rinuncia anche alle finali per il volteggio e le parallele asimmetriche. La scelta è stata comunicata dal team Usa dopo che la star della ginnastica ha raccontato i suoi problemi.

Ore 4.05 ATLETICA, BOGLIOLO IN SEMIFINALE 100 OSTACOLI

Luminosa Bogliolo chiude terza nella batteria 100 ostacoli in 12''93 e guadagna l'accesso alle semifinali.

Ore 3.57 QUADARELLA DI BRONZO!

Bravissima Simona Quadarella, che ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero. Partita lenta, ha piano piano recuperato lo svantaggio fino a chiudere al terzo posto (in 8'18''35) con una grande gara. Oro per la favorita statunitense Ledecky, argento per l'australiana Titmus.

«Dovevo metterci cuore e anima ma dovevo fare una gara con la testa e ce l'ho fatta - ha detto a Rai Sport -. È stato difficilissimo in un solo pomeriggio resettare i 1500 ma volevo riscattarmi negli 800 e sono contentissima di questa medaglia, vale più di qualsiasi altra cosa. Questa è la mia Olimpiade, anche se avrei voluto fare qualcosa in più nei 1500. Ma fa parte della vita di un'atleta. È un bronzo che ho sudato per tanti anni. Prima di entrare in vasca mi sono detta di tornare a casa col sorriso, non c'era altra soluzione che una medaglia. Mi sono ritenuta fortunata di avere un'altra possibilità, l'ho saputa cogliere».

Ore 2.45 MCKEOWN ORO NEI 200 DORSO

L'australiana Kaylee McKeown ha vinto l'oro nei 200 dorso, replicando il successo nei 100. Secondo posto per Masse, terza per Seebohm. Ora è il momento di Simona Quadarella

Ore 3.35 NUOTO, 100 FARFALLA: DRESSEL DOMINANTE

Continua il dominio di Caeleb Dressel, che vince i 100 farfalla e stabilisce anche il nuovo record del mondo con 49''45. Argento all'ungherese Milak, bronzo allo svizzero Ponti. Per l'americano è il quinto oro alle Olimpiadi, il terzo qui a Tokyo.

Ore 3.10 ATLETICA, OKAGBARE FERMATA PER DOPING

La velocista nigeriana Blessing Okagbare è stata provvisoriamente sospesa dalla competizione ai Giochi di Tokyo dopo essere risultata positiva al test dell'ormone della crescita umano, come ha reso noto l'Unità di integrità dell'atletica. La sprinter doveva correre oggi le semifinali dei 100 metri. Il test è stato effettuato fuori competizione lo scorso 19 luglio. Okagbare aveva vinto la batteria con il tempo di 11«05 secondi davanti alla britannica Asha Philip e Tynia Gaither dalle Bahamas. Ha vinto una medaglia d'argento per il salto in lungo ai Giochi del 2008 a Pechino e detiene il record dei 100 metri femminili dei Giochi del Commonwealth.

Ore 3.05 SALTO CON L'ASTA, STECCHI ELIMINATO

Claudio Stecchi eliminato nel salto con l'asta: tre errori nel 5.30 (misura iniziale) e addio finale

Ore 2.50 TIRO CON L'ARCO, NESPOLI AI QUARTI

Nessun problema per Mauro Nespoli negli ottavi di tiro con l'arco: battuto 6-0 il brasiliano D'Almeida, ora i quarti.

Ore 2.45 TRIATHLON, ORO ALLA GRAN BRETAGNA. ITALIA OTTAVA

Nella staffetta mista di triathlon medaglia d'oro alla Gran Bretagna, argento agli Usa e bronzo alla Francia. Italia ottava.

Ore 2.40 PEDROSO, TEMPO OK: È IN SEMIFINALE

Yadis Pedroso in semifinale dei 400 ostacoli con il terzo tempo di ripescaggio. Raggiunge quindi Linda Olivieri.

Ore 2.15 OLIVIERI OK: IN FINALE 400 OSTACOLI

Linda Olivieri è quarta in batteria e si qualifica per la semifinale dei 400 ostacoli.

Ore 2.10 ATLETICA, PEDROSO QUINTA NEI 400 OSTACOLI

L'azzurra Pedroso chiude quinta nella batteria dei 400 ostacoli e ora spera che il suo tempo valga per il ripescaggio.

Il programma di oggi e gli italiani in gara

Ore 0:30 – GOLF maschile (terzo giro): Guido Migliozzi, Renato Paratore

Ore 0:30 – TRIATHLON staffetta mista (finale): Verena Steinhauser, Gianluca Pozzati, Alice Betto, Delian Stateff

Ore 1:30 – EQUITAZIONE dressage individuale e a squadre (terza sessione): Susanna Bordone, Vittoria Panizzon, Arianna Schivo

Ore 2:00 – ATLETICA femminile 400 metri ostacoli (batterie): Yadisleidy Pedroso, Linda Olivieri e Eleonora Marchiando

Ore 2:00 – TIRO A VOLO trap misto (qualificazioni): Mauro De Filippis, Jessica Rossi

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (ottavi di finale): Mauro Nespoli

Ore 2:40 – ATLETICA maschile salto con l’asta (qualificazioni): Michel Stecchi

Ore 3:46 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (finale): Simona Quadarella

Ore 3:45 – ATLETICA femminile 100 metri ostacoli (batterie): Luminosa Bogliolo, Elisa Maria Di Lazzaro

Ore 3:55 – ATLETICA femminile lancio del disco (qualificazioni): Daisy Osakue

Ore 4:00 – JUDO misto a squadre (quarti di finale), ITALIA-ISRAELE: Fabio Basile, Alice Bellandi, Maria Centracchio, Odette Giuffrida, Manuel Lombardo, Francesca Milani, Nicholas Mungai, Christian Parlati

Ore 4:11 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (semifinali): Lorenzo Zazzeri

Ore 4:25 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (quarti di finale): CINA-ITALIA, Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi

Ore 4:43 – NUOTO 4X100 mista mista (finale): Thomas Ceccon, Elena Di Liddo, Nicolo' Martinenghi, Federica Pellegrini

Ore 5:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 3 posizioni 50 metri (qualificazioni): Sofia Ceccarello

Ore 5:05 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate): Caterina Marianna Banti, Ruggero Tita

Ore 6:39 – BOXE femminile -57kg (SEMIFINALI): Irma Testa

Ore 6:40 – BASKET maschile, gironi: ITALIA-Nigeria

Ore 7:33 – VELA femminile RS:X (MEDAL RACE): Marta Maggetti

Ore 8:30 – VELA maschile RS:X (MEDAL RACE): Mattia Camboni

Ore 8:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (GRUPPO A): Antonino Pizzolato

Ore 11:20 – PALLANUOTO maschile, girone A: ITALIA - Giappone

Ore 12:10 – ATLETICA maschile salto in lungo (qualificazioni): Filippo Randazzo

Ore 12:15 – ATLETICA femminile 100 metri (semifinali): Anna Bongiorni

Ore 12:45 – ATLETICA maschile 100 metri (batterie): Marcell Jacobs, Filippo Tortu

Ore 13:50 – ATLETICA femminile 800 metri (semifinali): Elena Bellò

Ore 14:45 – VOLLEY femminile, gruppo B: Cina-ITALIA

Ultimo aggiornamento: 07:45

