Moto GP, oggi Bagnaia (dopo la Sprint Race di ieri) per il titolo mondiale deve arrivare tra i primi cinque. Marini lascia dopo 6 anni la Vr46

VALENCIA - L'appuntamento è per oggi alle 15 a Valencia. A Pesaro, a 1624 Km di distanza, i concittadini acquisiti di Pecco Bagnaia si sono dati appuntamento in piazza del Popolo per seguire nel maxischermo l'ultima gara della stagione, quella decisiva, quella che potrebbe consentire al pesarese di Torino di bissare il titolo mondiale vinto l'anno scorso nella classe regina.

I calcoli dopo la Sprint Race di ieri

Poteva chiudere i giochi, poteva allargare il vantaggio e invece i giochi si complicano anche se a Pecco Bagnaia, 26 anni, qualora Martin conquistasse un'altra vittoria basterà arrivare quinto. Giochi ancora aperti perchè la nona vittoria nella Sprint MotoGP della stagione, a Valencia, lascia a Jorge Martin la possibilità di giocarsi il campionato mondiale 2023 nell'ultimo evento dell'anno.

Lo spagnolo della Ducati Pramac, complice il quinto posto del campione in carica Pecco Bagnaia, in difficoltà nella Sprint, è salito a -14 dal leader della classifica.

Insomma, tutto è ancora aperto a una sola gara dal termine di una stagione palpitante. Quanto al duello di ieri, Martin cauto nel primo giro, si è via via scatenato fino a prendere la testa della Sprint superando Brad Binder (2° alla fine) e Maverick Vinales, passato anche da un brillante Marc Marquez, terzo al traguardo con la Honda dietro il sudafricano della Ktm con Bagnaia quinto per un piazzamento che se ripetuto anche domani gli varrebbe la conferma del titolo di campione del mondo.

Nel caso in cui Martin arrivasse secondo, a Bagnaia basterà arrivare almeno decimo, con Martin al terzo posto Pecco Bagnaia può anche accontentarsi della quattordicesima posizione mentre il titolo iridato sarebbe al sicuro qualora Martin non finisse la gara tra i primi tre.

Luca Marini saluta Mooney Vr46

È ufficiale: le strade di Luca Marini e del team Ducati Mooney Vr46 si separano, dopo sei stagioni. «È il momento di perseguire risultati ambizioni percorrendo vie differenti - i legge in una nota del team - In accordo hanno deciso di non proseguire insieme nella stagione 2024: per entrambi giunge il momento di perseguire obiettivi e risultati ambiziosi seguendo strade diverse». A meno di sorprese, il fratello di Valentino Rossi dovrebbe approdare in Honda.