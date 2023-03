Conference: per la Fiorentina nei quarti di finale esame con i polacchi del Lech Poznan

NPON - Sorteggi per tutti, a completare il quadro dopo Champions League ed Europa Legaue, ecco l'urna per quarti di Conference con la Fiorentina che se la vedrà - la prima in trasferta - con i polacchi del Lech Poznan. In caso di passaggio del turno la formazione del presidente Commisso in semifinale se la cedrà con la vincente del confronto tra Basilea e Nizza.

Nell'altra parte del tabellone Gent-West Ham mentre l'Az 67 che ha eliminato la Lazio negli ottavi se la dovrà vedere con l'Anderlecht.