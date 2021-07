Nuovo protocollo Figc anti-Covid: tamponi facoltativi per vaccinati e guariti, obbligatori per gli altri ogni 7 giorni

ANCONA La Figc ha varato il nuovo protocollo in vista della prossima stagione. Protocollo che, oltre a regolamentare l’attività di tutto il calcio professionistico maschile, interesserà anche la serie A femminile, i campionati Primavera 1 e 2 e la classe arbitrale.

Attenzione particolare sarà data ai requisiti igienico-sanitari: con l’inizio della nuova stagione, verrà effettuato un tracciamento totale di tutti gli atleti (Gruppo 1 o Gruppo-Squadra) e degli arbitri (Gruppo 2) partendo da uno screening iniziale. In un giorno prefissato da ciascun club, i “Gruppi 1” delle società iscritte ai campionati dovranno sottoporsi ad anamnesi totale per ogni soggetto, individuando i vaccinati, i guariti e i soggetti ancora “suscettibili” al Covid-19; sarà inoltre effettuata una visita clinica con misurazione della temperatura corporea, oltre a tampone molecolare o test antigenico rapido e a test sierologico per individuare pregresse infezioni asintomatiche. Il medesimo iter di screening iniziale verrà effettuato anche al “Gruppo 2”. Dalla data di ripresa degli allenamenti, fino almeno all’inizio delle competizioni ufficiali, i tamponi saranno obbligatori per tutti gli individui “suscettibili” e andranno effettuati ogni sette giorni, con tolleranza di 24 ore. Per i vaccinati e i guariti sarà invece facoltativo. Vi sarà invece un test sierologico obbligatorio per l’intero Gruppo una volta al mese. La Figc si è riservata la possibilità di modificare il suo Protocollo, in base ai dati epidemiologici, dal momento in cui la stagione agonistica partirà effettivamente con le sue gare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA