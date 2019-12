Nuovi gol per il Servigliano: dalla Liguria arriva un bomber cresciuto nella Juve

SERVIGLIANO - Nuovi gol per la San Marco Servigliano che insegue la salvezza in Eccellenza. Oltre al gradito ritorno dal Porto Sant'Elpidio di Niccolò Mancini, centrocampista classe 1999 protagonista della cavalcata di due stagioni fa dalla Promozione all'Eccellenza, nel girone di ritorno il tecnico Renzo Morreale potrà puntare anche su Gabriele Sanci, attaccante di 30 anni, arrivato direttamente dall'Eccellenza ligure, dove vestiva la maglia del Genova Calcio.

Quello di Sanci è un acquisto importante per la compagine del presidente Domenico Dezi e per l'attaccante sarà la prima volta nelle Marche. Nel suo curriculum c'è tutta la trafila nelle giovanili della Juventus, con una brave comparsata in prima squadra, prima di girovagare fra Serie C e Serie D, dove tra le altre ha vestito le maglie di Imperia, Rende, Renato Curi, Celano, Carpi e molte altre.







© RIPRODUZIONE RISERVATA