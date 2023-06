ASCOLI Spezia e Bari, poi una tra Foggia e Lecco. E il puzzle della venti compagini che parteciperanno al campionato di Serie B 2023/24 sarà completo. Al cardiopalma gli ultimi 90’ di post season che, domenica sera, hanno definitivamente mandato in archivio i due massimi tornei nazionali. A partire dal match disputato nella bolgia del San Nicola: al Bari sarebbe bastato un pareggio per tornare in Serie A a distanza di 12 anni dall’ultima volta, ma la rete a tempo scaduto di Pavoletti ha regalato lo 0-1 al Cagliari e fatto esplodere di gioia tutto il popolo rossoblù.

I verdetti

Sardi nuovamente tra i più grandi un solo anno dopo la retrocessione, il Bari ci riproverà tra qualche mese. Tra le avversarie che i Galletti troveranno in B, figura pure lo Spezia: i liguri sono stati surclassati 3-1 dall’Hellas Verona nello spareggio per non retrocedere dalla massima serie. La rete di Faraoni e la doppietta di Ngonge hanno mandato in estasi i gialloblù veneti e fatto sprofondare in cadetteria lo Spezia, a cui non è bastato il gol di Ampadu per evitare la retrocessione. Ora manca solo l’ultimo verdetto della stagione: la finale playoff di Serie C tra Foggia e Lecco. Stasera è in programma il match d’andata (ore 20:30) allo Zaccheria, mentre domenica si disputerà la sfida di ritorno alle ore 17:30 al Rigamonti-Ceppi. Chi vince vola in B e andrà a completare il pacchetto delle 20 squadre che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato cadetto. Sulla griglia, ci saranno diverse conferme della stagione appena conclusa. A partire, ovviamente, dall’Ascoli: per i bianconeri si tratterà del nono torneo consecutivo in Serie B, un record per il Picchio e anche per tutte le prossime avversarie. Al fianco di Dionisi e compagni, figureranno, in rigoroso ordine alfabetico, Cittadella, Como, Modena, Palermo, Pisa e Ternana, tutte classificatesi tra la griglia playoff e l’incubo playout. A queste si aggiunge il quintetto Bari, Parma, Reggina, Sudtirol e Venezia, estromesso, chi prima chi dopo, dagli spareggi promozione, e il Cosenza, salvatosi per il secondo anno consecutivo attraverso i playout.

Le new entry

Sei, invece, le new entry. Dalla Serie A sono retrocesse Cremonese, Sampdoria e (come detto) Spezia. I lombardi tornano in B dopo una sola stagione tra i più grandi, mentre gli Aquilotti hanno detto addio al massimo torneo dopo tre campionati nell’Olimpo. Chi mancava da più tempo è però la Sampdoria: 11 i campionati consecutivi disputati dai blucerchiati in Serie A, l’ultima apparizione dei doriani tra i cadetti risaliva al torneo 2011/12 (promozione ai playoff dopo il 6° posto in regular season). Dalla Serie C, al contrario, sono salite col sorriso Feralpi Salò, Reggiana e Catanzaro, vincitrici dei rispettivi gironi. I Leoni del Garda rappresentano, sicuramente, la sorpresa più grande: i verdazzurri saranno al primo storico anno in B, ad appena 14 anni dalla fondazione del club. La Reggiana torna ad assaporare l’aria cadetta dopo sole due stagioni all’inferno, mentre il Catanzaro si riaffaccia alla B dalla sua ultima avventura (con annesso fallimento) nel 2005/06.

La geografia

Saranno 11 le regioni rappresentate dal prossimo torneo cadetto. A guidare la classifica figurano Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria. Il terzetto Como-Cremonese-Feralpi Salò terrà alta la bandiera della prima regione, mentre l’Emilia sarà rappresentata da Modena, Parma e Reggiana e la Calabria da Cosenza, Catanzaro e Reggina. A quota due figurano, invece, la Liguria (Spezia e Sampdoria) e il Veneto (Cittadella e Venezia). L’Ascoli è la regina delle Marche, poi ci sono Puglia (Bari), Sicilia (Palermo), Toscana (Pisa), Umbria (Ternana) e Trentino-Alto Adige (Sudtirol). Se dalla C salirà il Lecco, a distanza di 51 anni dall’ultima volta, la Lombardia aggiungerà un’altra compagine alla sua schiera; al contrario, la festa del Foggia permetterebbe alla Puglia di agguantare Veneto e Liguria a quota due rappresentanti. Ancora pochi giorni di attesa, poi si conoscerà il quadro ufficiale della Serie B 2023/24.