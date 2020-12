Magnini si qualifica per i tricolori di Riccione: «Bene così, sono contento»

LODI Filippo Magnini ha vinto una gara a Lodi in vasca lunga nei 100 stile libero: dopo l’1’47”33 nei 200 sl in vasca corta di sabato, il trentottenne ex capitano azzurro ha fatto il primo test nella gara che lo ha reso celebre nuotando in 50″59 (24″51 il passaggio ai 50 metri) e ottenendo qualificazione per gli Assoluti invernali in programma a Riccione dal 17 al 19 dicembre. Dopo tre anni senza una gara e un paio di mesi di allenamenti si tratta di un tempo incoraggiante per ricominciare verso un obiettivo ambizioso come la quinta Olimpiade. Guadagnare almeno un altro paio di secondi in circa tre mesi adesso non sarà facile, ma la motivazione fa questo ed altro e Magnini ha già sottolineato che si sente l’uomo più motivato del mondo. Dopo questo rientro nelle gare di qualificazione regionale, ora Filo lavorerà per il ritorno alle gare tricolori: “E' stato un ottimo tempo dopo tre anni - ha detto il trentottenne campione pesarese - Sono molto contento e ho avuto sensazioni buone, ho visto anche il video della gara e mi è sembrato di stare bene. Sono contento di aver fatto il tempo limite per i campionati italiani. Adesso ci vediamo a Riccione”. Ora Magnini spera di limare qualche altro decimo nelle gare romagnole, per poi avvicinarsi ai 48 secondi nelle gare di marzo, in cui proverà a meritarsi un posto nella staffetta olimpica

