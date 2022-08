Ai tricolori giovanili Ragaini fa tris, otto medaglie per i nuotatori marchigiani

ANCONA - Super Marche ai Campionati italiani di nuoto di categoria estivi che si sono conclusi a Roma nella vasca del Centro federale Unipol di Pietralata. Otto le medaglie conquistate dai nuotatori delle Marche, con la parte del leone (tre ori) che la fa Alessandro Ragaini, sedicenne di Castelplanio della Sport Village Pesaro. Bene anche i nuotatori di Loreto - senza medaglie perché nuotava con la nazionale giovanile agli Eyof Lucia Principi, ma premiata per la rassegna continentale - e quelli di Ancona, a testimonianza della qualità del movimento marchigiano. Nel dettaglio i podi e i nuovi record regionali: Oro Alessandro Ragaini (Sport Village) nei 200 stile libero ragazzi (1’50”33) Oro Alessandro Ragaini (Sport Village) nei 1500 stile libero ragazzi (15’43”05) Oro Alessandro Ragaini (Sport Village) nei 200 farfalla ragazzi (2’01”02, nuovo record regionale assoluto) Argento Serena Marconi (Nandi Ars Loreto) nei 400 stile juniores (4’19”08) Bronzo Filippo Mazzieri (Nandi Ars) nei 100 dorso ragazzi (58”39 ma 58”35 e record regionale in batteria) Bronzo Filippo Mazzieri (Nandi Ars) nei 200 dorso ragazzi (2’04”59, record regionale ragazzi) Bronzo Caterina Caporaletti (Vela Ancona) nei 200 rana ragazzi (2’36”93) Bronzo Federica Petrini (Nandi Ars) nei 200 farfalla juniores (2’15”39) Più Lucia Principi, che in virtù dei risultati ottenuti agli Eyof entra nelle classifiche degli Italiani con il primo posto nei 200 rana e il terzo nei 100 rana juniores Altri record ai Campionati italiani estivi di categoria: Serena Marconi (Nandi Ars) nei 400 stile libero juniores (4’19”08, nuovo record regionale juniores) Giada Tarterini (Vela Ancona) nei 50 stile ragazzi (27”26), record regionale ragazzi) Emanuele Costanza (Pool Nuoto Samb) nei 100 farfalla ragazzi e nei 200 misti ragazzi.