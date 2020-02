Notaresco-Recanatese è il big-match verità. Jesina, stavolta non puoi sbagliare

Un'altra giornata da vivere minuto dopo minuto con tanti confronti in progralla a partire - ed è ovvio - dalla supersfida tra la capolista S.M. Notaresco e Recanatese che potrebbe dire una parola importante ai fini del verdetto finale. Partita cui guarda con grande interesse il Matelica che ieri ha confermato il suo buon momento vicnendo 3-1 in trasferta contro il Chieti Fondamentale anche la sfida che attende al "Carotti" la Jesina contro l'Avezzano.









Il programma:





Fiuggi - P.S. Elpidio



Jesina - Avezzano



Chieti - Matelica 1-3 giocata ieri



Cattolica San Marino - Montegiorgio



Giulianova - Agnonese



Campobasso - Pineto



S. M. Notaresco - Recanatese



Sangiustese - Vastese



Vastogirardi - Tolentino









La classifica:









S.M. Notaresco 50, Matelica 45, Campobasso 41, Recanatese 40, Agnonese, Pineto 33, Fiuggi, Montegiorgio 31, Vastese 30, Vastogirardi 29, P.S. Elpidio 26, Tolentino 25, Giulianova 21, Sangiustese 20, Chieti 17, Avezzano 16, Cattolica San Marino 15, Jesina 12.





---Chieti e Matelica una partita in più.





