La North Sixth Group acquisisce una partecipazione societaria nell’Ascoli

ASCOLI La North Sixth Group ha annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione nella società di calcio professionistico Ascoli Calcio 1898 FC in partnership con Massimo Pulcinelli e Bricofer SpA, il principale rivenditore italiano nel settore dei casalinghi e del bricolage. Fondata nel 1898, l’Ascoli vanta una ricca tradizione, avendo militato sia in serie A che in serie B, rispettivamente per 16 e 25 stagioni. La North Sixth Group sarà comproprietaria del Club insieme a Massimo Pulcinelli e famiglia. La famiglia Pulcinelli ha fondato Bricofer nel 1979, una società che è cresciuta fino a diventare una delle più grandi catene di vendita in Europa, con oltre 500 milioni di euro di fatturato annuo e 124 sedi in tutta Italia. La North Sixth Group avrà un ruolo strategico nelle relazioni internazionali e opererà in sinergia con Pulcinelli e con il CdA all'interno del Consiglio di Amministrazione.

«È un onore possedere e gestire un Club nato quasi 125 anni fa, che vanta la tradizione, la storia e un tifo così importante come l’Ascoli" - ha dichiarato Matt Rizzetta, Chairman della North Sixth Group - Ringraziamo la famiglia Pulcinelli, che ha lavorato instancabilmente e ha fatto numerosi sacrifici nel corso di un periodo economico difficile per mettere l’Ascoli in una condizione di crescita futura. Non vediamo l'ora di collaborare con Massimo e la sua famiglia per costruire un futuro speciale per i tifosi del Picchio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA