ANCONA «Contro la Lucchese erano presenti 2600 persone al Del Conero. Cosa mi auguro per la sfida al Lecco di giovedì (domani, ndr)? il doppio, perché alla fine l’orgoglio degli anconetani esce sempre. Lo spettacolo del tifo sarà magnifico». Questo il messaggio ai tifosi dell’amministratore delegato dell’Ancona Roberta Nocelli intervenuta sulle frequenze di Radio Tua. L’ad biancorossa, che lunedì ha ricevuto a Viterbo il premio Maestrelli per il suo percorso nel mondo del calcio (sul palco tra gli altri anche il ds campione d’Italia con il Napoli Cristiano Giuntoli), ha focalizzato la propria attenzione sul cammino della squadra sbarcata nella fase nazionale playoff: «Godiamoci quest’avventura. Davanti a noi abbiamo una fase bellissima dove si incontrano squadre forti e blasonate. Il Lecco sarà un avversario duro e ostico da affrontare, ne siamo consapevoli, ma faremo valere le nostre carte in casa e in trasferta. Motivazioni? Dovranno essere altissime, anche se di fronte non ci saranno Pescara o Foggia che rievocano tanti ricordi del passato come leggevo da qualche parte. Sugli spalti ci sarà anche il presidente Tony Tiong, è l’ennesimo grande segnale di vicinanza nonostante viva dall’altra parte del mondo». A proposito di Tiong, ieri sera il presidente ha fatto tappa a San Siro per il derby di ritorno di Champions League Inter-Milan testimoniando il tutto attraversi Instagram.

La coreografia della Nord

E i tifosi stanno già rispondendo alla grande. I ragazzi della Curva Nord, dopo aver affisso alcuni striscioni nei punti nevralgici della città (in centro e nelle zone limitrofe) per spronare ancor di più gli anconetani ad andare allo stadio, hanno annunciato attraverso i social una speciale coreografia che accoglierà le squadre in campo. «In occasione di Ancona-Lecco invitiamo l’intera tifoseria ad entrare in curva con buon margine di anticipo e di ascoltare le indicazioni dei lanciacori al fine di una buona riuscita della coreografia». La prima battaglia domani alle 20.30 poi si penserà alla gara di ritorno in programma per lunedì, sempre alle 20.30, al Rigamonti Ceppi di Lecco. Sia la Nord sia la tifoseria moderata (Cuba e Noi Biancorosse) proveranno a coinvolgere il maggior numero di sostenitori per spostarsi in massa in Lombardia a caccia di un risultato, quello dei quarti di finale playoff per la Serie B, che sarebbe importante e che manca da quindici anni.

I punti di prevendita

Confidando anche nel miglioramento della viabilità (magari con l’ausilio delle navette), che nell’ultima sfida interna contro la Lucchese ha lasciato molto a desiderare, prosegue a tamburo battente la prevendita. Come di consueto si sta sviluppando sul circuito DiyTicket e chiuderà domani un minuto prima del calcio d’inizio. 10 euro il prezzo intero per la curva nord e la gradinata (7 euro il ridotto donne, over 65 e Under 18), 14 euro la tribuna coperta laterale (ridotto 10 euro), 25 euro la tribuna d’onore D e E e la tribuna coperta d’onore centrale (ridotto 14 euro), la tribuna vip 80 euro. Ci sarà tempo fino al calcio d’inizio per acquistarli. In tribuna coperta laterale, ospiti della Lega Pro, ci saranno i baby tesserati del settore giovanile e di tutte le società affiliate a quella dorica. Per chi non riuscirà ad essere presente la partita sarà disponibile su Eleven Sports e in radiocronaca integrale esclusiva su Radio Tua.