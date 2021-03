Nocelli e il Matelica a quota 46: «Bella storia scritta con il cuore e con la forza»

MATELICA - «Quarantasei punti. Bella storia scritta con il cuore e con la forza» ha dichiarato la direttrice generale del Matelica Roberta Nocelli dopo il pareggio per 2-2 tra Cesena e Matelica mercoledì sera all’Orogel Stadium, che allunga il momento positivo dei biancorossi, sempre più lanciati in zona playoff. «Un pareggio che ci fa fare un altro passetto in avanti - prosegue la Nocelli - Squadra tosta e incazzata, fino alla fine non si molla di un centimetro. Una magia di Volpicelli e Filippo Franchi che per la seconda volta con la nostra maglia ha punito i romagnoli. La vita è piena di sorprese, ma anche di meravigliose conferme. Quando nessuno crede in te ma tu credi in te stesso puoi arrivare ovunque».

«Ricordo il giro di campo a Matelica quando in Serie D due sstagioni fa Filippo Franchi ci ha regalato l'1-0 contro il Cesena e tre punti stratosferici proprio sul finale di partita. Nel calcio non c'è nulla di scontato – ha concluso la DG - ma niente avviene per caso. Ci sono sette partite che ci aspettano e sono tutte finali, bisognerà guadagnarsi ogni centimetro sul campo. Sarà necessario spendere tutto quello che abbiamo, ma qui nessuno tira mai indietro il piede, nessuno si sente arrivato. Ora inizia lo spettacolo e la storia è ancora tutta da scrivere».

